Το Boho είναι ένας από τους πιο ζεστούς και ανεπιτήδευτους τρόπους για να στολίσετε το σπίτι τα Χριστούγεννα, αν βεβαίως κάτι τέτοιο ταιριάζει με την συνολική διαμόρφωση του χώρου.Μποέμ αισθητική σημαίνει φυσικά υλικά, χειροποίητες λεπτομέρειες, γήινοι τόνοι και μια χαλαρή, οργανική προσέγγιση στη διακόσμηση.Ιδανική επιλογή για φοιτητικά, νεανικά σπίτια και ασφαλώς για χώρους που είναι διαμορφωμένοι γενικά σε Boho ή Ethinc στυλ.

1. Χριστουγεννιάτικο δέντρο με boho στοιχείαΦυσικά στολίδια

Ξύλινες χάντρες, ανεπεξέργαστες ή βαμμένες σε ουδέτερους τόνους

Κουκουνάρια σε φυσική μορφή ή ελαφρά βαμμένα με λευκό για “frosted” αποτέλεσμα

Αποξηραμένες φέτες πορτοκαλιού ή μήλου

Μικρά ξυλάκια κανέλας δεμένα με λινάτσα ή σπάγκο

Tip: Μπορείτε να μετατρέψετε κάθε τύπου χριστουγεννιάτικη μπάλα στο συγκεκριμένο ύφος απλά αν την τυλίξετε περιμετρικά με σπάγγο σε φυσική απόχρωση ή νήμα πλεξίματος, με την βοήθεια κόλλας χειροτεχνίας (ατλακόλ)Ύφασμα & υφές

Μακραμέ κρεμαστά στοιχεία

Υφασμάτινα στολίδια από λινό, βαμβάκι. λινάτσα

Κορδέλες από λινάτσα αντί για γυαλιστερά υλικά

Χριστουγεννιάτικο topper

Αντί για άγγελο ή αστέρι, επιλέξτε:

χειροποίητο μακραμέ αστέρι

μπουκέτο από ξερά λουλούδια, λεβάντα

Το αποτέλεσμα είναι ζεστό, minimal αλλά με 'έντονο χαρακτήρα.







2. Macrame στολίδια για κάθε χώρο

Το macrame είναι από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της boho αισθητικής.

Πού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε:

Ως κρεμαστό σε πόμολα ή ντουλάπια

Ως mini boho γιρλάντες

Ως κάλυμμα για κηροπήγια και βάζα

Ως μεγάλα διακοσμητικά τοίχου wall

Χριστουγεννιάτικες ιδέες macrame

Δεντράκια

Αστέρια

Χιονονιφάδες

Μικρές φούντες σε γήινες αποχρώσεις

Αν δεν έχετε χρόνο για χειροτεχνίες, υπάρχουν πολλές έτοιμες επιλογές στην αγορά τύπου μακραμέ, που όμως χαρακτηρίζονται από το ίδιο ύφος.







3. Χρήση ξύλου & φυσικών υλικών

Το ξύλο είναι βασικό στοιχείο ενός boho χριστουγεννιάτικου σπιτιού.

Προτάσεις:

Ξύλινα στολίδια σε φυσική απόχρωση

Δίσκοι από κορμούς δέντρου για εποχικές συνθέσεις

Ξύλινα κηροπήγια, φαναράκια και rustic κουτιά

Τελάρα κεντήματος ως μποέ διακοσμητικά, ντυμένα με ύφασμα ή macrame

Φυσικά υλικά που ταιριάζουν τέλεια στο boho στυλ

Ρατάν

Μπαμπού

Γιούτα

Λινάτσα

Τσόχα

Αποξηραμένα λουλούδια

Είναι όλα υλικά που προσθέτουν ζεστασιά, ακουμπισμένη σε μια “ήρεμη” χρωματική παλέτα, βασικό χαρακτηριστικό των Boho χριστουγεννιάτικων διακοσμήσεων.







4. Γήινη χρωματική παλέτα

Αντί για έντονα κόκκινα και χρυσά, προτιμήστε:

Κρεμ

Μπεζ

Καφέ

Χάλκινο

Μουσταρδί

Βαθύ πράσινο

Κόκκινες ή μαύρες λεπτομέρειες

Αν θέλετε λίγη παραπάνω λάμψη, χρησιμοποιείστε περισσότερο μπρονζέ και χάλκινο αντί για χρυσό και ασημί και μην ξεχνάτε πως το βασικό γιορτινό χρώμα των Boho στολισμών δεν είναι άλλο από το πράσινο.

Εναλλακτικά ένα έντονα πολύχρωμο Boho χριστουγεννιάτικο ύφος μπορείς να δημιουργηθεί με συνδυασμό στοιχείων σε γήινες αποχρώσεις με πολύχρωμα ...πομ πομ, μάλλινα στολίδια ή πολύχρωμες φουντίτσες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσα σαν στολίδια δέντρου όσο και σε συνθέσεις στοχείων πχ γιρλάντες, στεφάνια.







5. Ζεστές συνθέσεις με κεριά & φαναράκια

Οι boho γιορτές είναι ατμοσφαιρικές και χαλαρές, άρα ο φωτισμός είναι καθοριστικός.

Ιδέες:

Μεγάλα rustic κεριά σε δίσκους με κουκουνάρια & ξύλο

Κεριά μέσα σε βάζα ντυμένα με macramé

Γυάλινα φαναράκια με ξύλινες λεπτομέρειες

Χρησιμοποιήστε κεριά LED για απόλυτη ασφάλεια, ειδικά σε συνθέσεις που περιλαμβάνουν ύφασμα.

6. Boho απαλές υφές για ζεστή ατμόσφαιρα

Για να “δέσει” η συγκεκριμένη αισθητική σε όλο το σπίτι χρησιμοποιείστε:

Ριχτάρια από φυσικές ίνες

Χνουδωτά ή πλεκτά μαξιλάρια

Πλεκτές κουβέρτες σε ουδέτερα χρώματα

Ψάθινα καλάθια με γιορτινά στοιχεία

7. Boho και στο γιορτινό τραπέζι

Χρησιμοποιήστε υλικά & υφές που δίνουν ζεστασιά.

Προτάσεις:

Λινά τραπεζομάντιλα και runners

Ξύλινα ή ψάθινα σουπλά

Κεριά σε γήινες αποχρώσεις

Αποξηραμένες ανθοσυνθέσεις αλλά και φυσικά λουλούδια με έντονη πρασινάδα,



σε χαμηλά βάζα

Χειροποίητοι κρίκοι για πετσέτες από χαρτί, σπάγγο ή χάντρες

Boho τραπέζι = χαλαρό, στιλάτο και φυσικό.







Τα Boho Χριστούγεννα φέρνουν μια φυσική, ανάλαφρη και ζεστή ενέργεια στο σπίτι.



Με λίγα υλικά, πολύ φως, γήινες αποχρώσεις και χειροποίητα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γιορτινό περιβάλλον που αποπνέει ηρεμία και δημιουργικότητα.



Αν αγαπάτε τις φυσικές υφές, τις ήρεμες χρωματικές αρμονίες, τα πλεχτά και τα χειροποίητα στολίδια τότε τα boho Χριστούγεννα είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Αντίθετα αν το χρυσό, το ασημί, το γκλίτερ και παρεμφεροούς αισθητικής εξεζητημένα στοιχεία και τεχνητά υλικά είναι αυτά που αγαπάτε περισσότερο στην χριστουγεννιάτικη διακόσμηση προτιμήστε σαφώς κάτι διαφορετικό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:



pinterest.com/soulouposeto