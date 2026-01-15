2026-01-15 12:29:31
Φωτογραφία για Ελένη Χατζίδου για Τσολάκη: Δεν θέλουν στον ΑΝΤ1 τίποτα που να συνδέεται με την Ελένη Τσολάκη...
Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο πλατό του BreakfastStar. Η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση για τη διακοπή της εκπομπής, όσο και στις απουσίες που παρατηρήθηκαν. Η Μαίρη Αργυριάδου αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της συνάντησης, σημειώνοντας ότι ορισμένες προσωπικές επιλογές της παρουσιάστριας δεν ήταν παρούσες.

«Χθες μάθαμε ότι έγινε μια σύσκεψη και υπήρχαν κάποιες απουσίες από τη συγκεκριμένη σύσκεψη. Υπήρχαν δύο άνθρωποι που ήταν προσωπικές επιλογές της Ελένης Τσολάκη, που δεν ήταν εκεί, απομακρύνθηκαν από την εκπομπή».

Στην ίδια συζήτηση, η Ελένη Χατζίδου σχολίασε με τη δική της εκδοχή για τη στάση του σταθμού απέναντι σε ό,τι σχετίζεται με την παρουσιάστρια.

«Εσύ τι καταλαβαίνεις; Πως ότι θυμίζει Ελένη Τσολάκη, δεν το θέλουμε στην εκπομπή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλουν τίποτα που να συνδέεται με την Ελένη Τσολάκη».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανανεώνεται η ρύθμιση για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς – Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανανεώνεται η ρύθμιση για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς – Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου
«Οι Αθώοι»: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά εποχής του MEGA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Οι Αθώοι»: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά εποχής του MEGA
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝΤ1: Νέος σχεδιασμός μετά το τέλος του «Πρωινού Σαββατοκύριακο» – Σενάρια για Καραβάτου και μεσημεριανή ζώνη...
ΑΝΤ1: Νέος σχεδιασμός μετά το τέλος του «Πρωινού Σαββατοκύριακο» – Σενάρια για Καραβάτου και μεσημεριανή ζώνη...
«Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1– Πότε θα δούμε την πρεμιέρα και ποια θα το παρουσιάζει;»
«Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1– Πότε θα δούμε την πρεμιέρα και ποια θα το παρουσιάζει;»
Κατερίνα Καραβάτου: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1 - Τι λέει για το κόψιμο της Τσολάκη;
Κατερίνα Καραβάτου: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1 - Τι λέει για το κόψιμο της Τσολάκη;
Grand Hotel: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με διπλό επεισόδιο
Grand Hotel: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με διπλό επεισόδιο
Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου
Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΟΣΕ: «Οι συμβάσεις εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς»
ΟΣΕ: «Οι συμβάσεις εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς»
Aλλάζει ριζικά η εικόνα του ελληνικού σιδηρόδρομου – Τα σχέδια για την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ
Aλλάζει ριζικά η εικόνα του ελληνικού σιδηρόδρομου – Τα σχέδια για την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ
Prime time: Πρωτιά για το Survivor – ισχυρό μπλοκ επαναλήψεων...
Prime time: Πρωτιά για το Survivor – ισχυρό μπλοκ επαναλήψεων...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/1/2026)