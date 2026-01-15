2026-01-15 12:29:31

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο πλατό του BreakfastStar. Η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση για τη διακοπή της εκπομπής, όσο και στις απουσίες που παρατηρήθηκαν. Η Μαίρη Αργυριάδου αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της συνάντησης, σημειώνοντας ότι ορισμένες προσωπικές επιλογές της παρουσιάστριας δεν ήταν παρούσες.



«Χθες μάθαμε ότι έγινε μια σύσκεψη και υπήρχαν κάποιες απουσίες από τη συγκεκριμένη σύσκεψη. Υπήρχαν δύο άνθρωποι που ήταν προσωπικές επιλογές της Ελένης Τσολάκη, που δεν ήταν εκεί, απομακρύνθηκαν από την εκπομπή».



Στην ίδια συζήτηση, η Ελένη Χατζίδου σχολίασε με τη δική της εκδοχή για τη στάση του σταθμού απέναντι σε ό,τι σχετίζεται με την παρουσιάστρια.



«Εσύ τι καταλαβαίνεις; Πως ότι θυμίζει Ελένη Τσολάκη, δεν το θέλουμε στην εκπομπή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλουν τίποτα που να συνδέεται με την Ελένη Τσολάκη».



