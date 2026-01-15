2026-01-15 12:29:31
Φωτογραφία για Ανανεώνεται η ρύθμιση για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς – Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου



Ανακινείται ξανά το θέμα της ρύθμισης του τηλεοπτικού τοπίου για τους περιφερειακούς σταθμούς, με στόχο τη βελτίωση του σχεδίου νόμου που είχε επιβραδυνθεί λίγο πριν την εκπνοή του 2025. Το υπό συζήτηση σχέδιο καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τη διαδικασία αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων τελών και των κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτει κάθε τηλεοπτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η άδεια περιφερειακής εμβέλειας στην Αττική κοστίζει 60.000 ευρώ ετησίως, ενώ για περιφέρειες με 600.000-2.000.000 κατοίκους το τέλος ανέρχεται σε 30.000 ευρώ και σε 10.000 ευρώ για περιοχές με πληθυσμό κάτω των 600.000 ατόμων. Ανάλογα διαμορφώνεται και το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο: 500.000 ευρώ για τις μεγαλύτερες περιφέρειες, 200.000 για μεσαίες και 100.000 για τις μικρότερες.

Κάθε σταθμός θα πρέπει να δηλώσει αν το περιεχόμενο του θα είναι ενημερωτικό ή θεματικό μη ενημερωτικό, με τους θεματικούς σταθμούς να ορίζουν την εξειδίκευσή τους. Οι υποψήφιοι με ενημερωτικό πρόγραμμα θα πρέπει να μεταδίδουν τουλάχιστον 8 ώρες ημερησίως, ενώ οι μη ενημερωτικοί σταθμοί 12 ώρες. Τα δελτία ειδήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρωτογενές περιεχόμενο τουλάχιστον 60 λεπτών ημερησίως, με μισή ώρα να καλύπτει θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, προβλέπεται μετάδοση δελτίων στη νοηματική γλώσσα και με υποτιτλισμό, διαθέσιμα και on demand για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Το προσωπικό που απαιτείται διαμορφώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό της περιοχής και τον χαρακτήρα του προγράμματος, με ελάχιστο αριθμό εργαζομένων από 10 έως 30 άτομα για ενημερωτικούς σταθμούς και 10 για μη ενημερωτικούς.

Η διαδικασία αδειοδότησης θα διενεργηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), με μοριοδότηση των φακέλων βάσει ωρών μετάδοσης πρωτότυπου και τοπικού περιεχομένου, συνολικού προσωπικού, δημοσιογραφικού προσωπικού και προηγούμενης εμπειρίας των εταιρειών. Κάθε εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει εγγυητική επιστολή 10.000 ευρώ για συμμετοχή στη διαδικασία.

Η απόφαση για τον ανώτατο αριθμό αδειών και τα κανάλια που θα εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια θα ληφθεί κατόπιν γνώμης του ΕΣΡ και της ΕΕΕΤ, σύμφωνα με το σχέδιο που έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι.



Πηγή: tvnea.com
