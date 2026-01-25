2026-01-25 23:10:32
Φωτογραφία για Σύγκρουση σε σιδηροδρομικής διάβαση στην Πολωνία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο στο Μπλόνιε
Τροχαίο ατύχημα σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση σημειώθηκε στην Πολωνία στο Μπλόνιε το απόγευμα του Σαββάτου (24 Ιανουαρίου), όταν δύο επιβατικά τρένα που μετέφεραν περίπου 600 άτομα χτύπησαν ένα αυτοκίνητο, ανέφερε η Mirror .Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού χτυπήθηκε από δύο τρένα (Εικόνα: X)railway.supplyΤο περιστατικό έλαβε χώρα στην ισόπεδη διάβαση Błonie στην οδό Poniatowskiego, sidirodromikanea
Συμπεράσματα από τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία
Με άρωμα απο Μεσολόγγι -Aιτωλοακαρνανια -Ελλάδα η κοπή πίτα της ΠΑΝΣΥ ,και πολλές τιμητικές βραβεύσεις (φωτο-βιντεο)
