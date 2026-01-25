Αποκάλυψη Κυρανάκη στο “Face 2 Face” για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης είχε βάλει κι άλλο τρένο στη λάθος γραμμή
2026-01-25 16:37:02
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε στο “Face 2 Face” και στην Κατερίνα Παναγοπούλου για την ασφάλεια των τρένων στην Ελλάδα, μετά την τραγωδία στα Τέμπη, επισημαίνοντας ότι το βασικό μέλημα είναι η εγκατάσταση πολλαπλών δικλείδων ασφαλείας για να μειωθούν τα ανθρώπινα λάθη. tanea.grΗ νύχτα του δυστυχήματος στα Τέμπη χαρακτηρίστηκε από τουλάχιστον επτά ταυτόχρονα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει θλίψη για την αποχώρηση των ΗΠΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ