Μια ιδιαίτερα δυνατή πολιτική ιστορία ετοιμάζεται να μεταφερθεί στην τηλεόραση την επόμενη σεζόν μέσα από τη νέα μίνι σειρά «Debate», σε δημιουργία του Γιώργος Γκικαπέππας.

Η σειρά επικεντρώνεται σε μια ισχυρή πολιτική οικογένεια και ειδικότερα στη σχέση ενός έμπειρου πολιτικού με τον γιο του. Ο πατέρας βρίσκεται ήδη στην κορυφή της εξουσίας ως εν ενεργεία πρωθυπουργός, όμως η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο γιος του αποφασίζει να ακολουθήσει και εκείνος την πολιτική πορεία.

Η επιλογή του, ωστόσο, δημιουργεί ένταση, καθώς εντάσσεται σε αντίπαλο πολιτικό κόμμα. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά μια σκληρή πολιτική και προσωπική αντιπαράθεση που εξελίσσεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της σειράς.

Η κορύφωση της ιστορίας έρχεται σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό debate, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά και φέρνει αντιμέτωπους πατέρα και γιο μπροστά σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Realnews, η σειρά αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα καθώς η προβολή της συμπίπτει με προεκλογική περίοδο.



Πηγή: tvnea.com
