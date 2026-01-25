ΝΕΑ
VIDEO NEA
PHOTO NEA
|
Επιστροφή στο χαρτί: Η Δανία περιορίζει την ψηφιακή εκπαίδευση
2026-01-25 13:31:28
Tweet
tinanantsou.blogspot.gr
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
Tweet
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέθανε ο κορυφαίος επιστήμονας William Foege
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει θλίψη για την αποχώρηση των ΗΠΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
Follow @newsnowgr
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κ. Κυρανάκης σε Βελόπουλο για Hellenic Train: Δεν θα πληρώνει το Δημόσιο την εκπαίδευση των μηχανοδηγών στους ιδιώτες παρόχους
Αλέξανδρος Μπουρδούμης "Η επιστροφή της σειράς ήταν αίτημα του κόσμου"
Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου
Επιστροφή σήμερα στο ακροατήριο για την υπόθεση με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του δυστυχήματος των Τεμπών.
Ο Ευρωπαϊκός Σιδηροδρομικός Σύνδεσμος ζητά την επιστροφή των τρένων στην Κύπρο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Άρθρο γνώμης: Περί παρελθόντος..., εμμονής και επιμονής να φάμε τον λωτό της λησμονιάς και να ξεχάσουμε τι έγινε στον Δήμο Ξηρομέρου.
Πρωινή ενημερωτική ζώνη – Προβάδισμα για το «Τώρα Μαζί»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Σταθερά πρώτη η εκπομπή του Μάνεση
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη – Κυριαρχία ΑΝΤ1 με ελληνική ταινία, δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Prime time ζώνη – «Το Σόι σου» στην κορυφή, χαμηλές πτήσεις για τα late projects
Οι
Ειδήσεις
του NewsNowgr.com στο
iNews
Σημαντικότερα Νέα
Σχετικά με το NewsNowgr.com | Αποποίηση Ευθυνών | Διαγραφή ή Τροποποίηση Άρθρων | Επικοινωνία
| newsnowgreece at gmail.com | © 2013 NewsNowgr.com