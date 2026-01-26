2026-01-26 06:46:52

Η βορειοδυτική πύλη της Κίνας βούιζε ξανά. Στοιχεία που δημοσίευσε ο Γενικός Σταθμός Επιθεώρησης Μετανάστευσης του Ξινγιάνγκ δείχνουν ότι τα 17 χερσαία, σιδηροδρομικά και αεροπορικά λιμάνια της περιοχής διεκπεραίωσαν 4,435 εκατομμύρια εισόδους και εξόδους ταξιδιωτών το 2025 - αύξηση 36,4% σε ετήσια βάση και το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ.visahq.com Οι μετακινήσεις οχημάτων και

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ