2026-01-27 21:06:38

Το τροχαίο, το οποίο σκότωσε 45 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 150 νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη νότια Ισπανία, ήταν το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα από το 2013..euronews.comΗ ισπανική κυβέρνηση δήλωσε την Τρίτη ότι θα επιδικάσει 20 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση στα θύματα του τρένου υψηλής ταχύτητας που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη νότια Ισπανία, το οποίο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ