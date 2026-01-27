2026-01-27 21:06:38
Φωτογραφία για Η Ισπανία θα χορηγήσει αποζημιώσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ στα θύματα του θανατηφόρου τρένου υψηλής ταχύτητας
Το τροχαίο, το οποίο σκότωσε 45 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 150 νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη νότια Ισπανία, ήταν το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα από το 2013..euronews.comΗ ισπανική κυβέρνηση δήλωσε την Τρίτη ότι θα επιδικάσει 20 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση στα θύματα του τρένου υψηλής ταχύτητας που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη νότια Ισπανία, το οποίο sidirodromikanea
«Το τελευταίο νησί»: Δείτε το τρέιλερ της νέας σειράς της ΕΡΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Το τελευταίο νησί»: Δείτε το τρέιλερ της νέας σειράς της ΕΡΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα;
Σαββίδης για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά – Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο»
Σαββίδης για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά – Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο»
Διαμάχη για τον υπερβολικό θόρυβο στη γραμμή υψηλής ταχύτητας: Η TGV αμφισβητείται στο δικαστήριο της Γαλλίας
Η Ισπανία μειώνει προσωρινά το όριο ταχύτητας στο τρένο υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Βαρκελώνης λόγω βλάβης στις γραμμές
Τρένου έπεσε πάνω σε δέντρο στη γραμμή Πύργος - Κατάκολο - Τραυματίας ο μηχανοδηγός. Βίντεο
Σαμποτάζ και χαμένα κεφάλαια: Παραπλανητικοί ισχυρισμοί εξαπλώνονται για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία
Ιαπωνία: Ένας νεκρός από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στο Χοκάιντο
Φακελάκια τσαγιού: 7 οικιακές χρήσεις που δείχνουν γιατί δεν πρέπει να πετάτε ποτέ ξανά ένα χρησιμοποιημένο φακελάκι τσαγιού
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής – Τα ηνία αναλαμβάνει ο Ηλίας Βασιλαδιώτης
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η 17η ΗEALTH EXPO ATHENS
Διανυκτέρευση φαρμακείων: Πως λειτουργεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και πως αποζημιώνεται ως υπηρεσία
Μπεζ ή γκρι: Πότε λειτουργεί καλύτερα το καθένα στη διακόσμηση
