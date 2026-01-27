2026-01-27 22:06:45
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, λαμβάνοντας υπόψη:

• τον καθοριστικό ρόλο του Νοσοκομείου Μεσολογγίου στη δημόσια υγεία,....

• την ανάγκη ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας,

• τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση στη χώρα, με έντονο ορεινό όγκο και από τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό,



ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΤΙ:



1. Στηρίζει έμπρακτα και χωρίς καμία επιφύλαξη τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του

Νοσοκομείου Μεσολογγίου.



2. Διεκδικεί το Νοσοκομείο Μεσολογγίου να παραμείνει και να λειτουργεί ως Ανεξάρτητο Νοσοκομείο, με πλήρη διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια.



3. Απαιτεί την πλήρη στελέχωσή του με επαρκές και μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας πολύ μεγάλης περιοχής σε έκταση και πληθυσμό.



4. Τονίζει ότι το Νοσοκομείο Μεσολογγίου δεν ανταγωνίζεται αλλά συμπληρώνει το Νοσοκομείο Αγρινίου και ότι η παράλληλη, ισχυρή λειτουργία και των δύο Νοσοκομείων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υγειονομική κάλυψη ολόκληρης της Αιτωλοακαρνανίας.



5. Υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε υποβάθμιση, συγχώνευση ή αποδυνάμωση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου θα έχει σοβαρές και επικίνδυνες συνέπειες για τη δημόσια υγεία των πολιτών.



ΔΗΛΩΝΕΙ ΡΗΤΑ



ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή για το Δημοτικό Συμβούλιο και την τοπική κοινωνία της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.



Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί:

• στο Υπουργείο Υγείας,

• στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια,

• στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

• στους Βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας,

• και σε κάθε αρμόδιο φορέα.

