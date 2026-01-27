2026-01-27 20:06:02
Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ «Το τελευταίο νησί», κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Σε σενάριο του Γιώργου Τελτζίδη και της Κάτιας Παπαϊωάννου, και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, με πρωταγωνιστές τους Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρή Αθερίδη και Μαρία Καλλιμάνη, πλαισιωμένους από ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, η νέα σειρά της ΕΡΤ μάς ταξιδεύει σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά, ενοχές, έρωτες και απρόσμενες εξελίξεις.

Τη δράση προαναγγέλλει και το τρέιλερ της σειράς, το οποίο αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί η δραματική ιστορία.

Δυο λόγια για την ιστορία

Ο Παύλος, ένας ταλαντούχος απόφοιτος Ιατρικής, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο.

Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί. Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί Δείτε το trailer: 

Πηγή: tvnea.com
