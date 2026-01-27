2026-01-27 20:06:02

Με ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για τη συγκλονιστική τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας.



Ο Ιβάν Σαββίδης έκανε λόγο για μια άδικη και σκληρή απώλεια νέων ανθρώπων, υπογραμμίζοντας πως οι φίλαθλοι δεν είναι απλοί υποστηρικτές, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης οικογένειας του «Δικεφάλου του Βορρά». Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.



«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.



Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.



Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Κι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο.



Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες».



