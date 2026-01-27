2026-01-27 18:54:51
Φωτογραφία για Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής – Τα ηνία αναλαμβάνει ο Ηλίας Βασιλαδιώτης
Τα σκήπτρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής αναλαμβάνει ο Ηλίας Βασιλαδιώτης. Η διαδικασία συγκρότησης σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε με ψηφοφορίες που ανέδειξαν νέα ηγεσία και νέα σύνθεση.

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής συνεδρίασαν μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Παρόντες ήταν ο προεδρεύων Ηλίας Γιαννόγλου, ο εκτελών χρέη γραμματέα Νικόλαος Χατζημπιλαδέρης, καθώς και τα μέλη Στυλιανός Καλογερόπουλος, Ιωάννης Δαγρές, Ηλίας Βασιλαδιώτης, Ιωάννης Καβαλάρης, Κωνσταντίνος Σερμπίνης, Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος και Γεώργιος Νύχας. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η νομική σύμβουλος Σοφία Αγγέλου.

Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.

  

Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η 17η ΗEALTH EXPO ATHENS
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η 17η ΗEALTH EXPO ATHENS
Φακελάκια τσαγιού: 7 οικιακές χρήσεις που δείχνουν γιατί δεν πρέπει να πετάτε ποτέ ξανά ένα χρησιμοποιημένο φακελάκι τσαγιού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φακελάκια τσαγιού: 7 οικιακές χρήσεις που δείχνουν γιατί δεν πρέπει να πετάτε ποτέ ξανά ένα χρησιμοποιημένο φακελάκι τσαγιού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο «Super Κατερίνα»
Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο «Super Κατερίνα»
Εσπερινό μετ' αρτοκλασίας και κοπή πίτας-Από το Σύλλογο Αμφιλοχιωτών.Αθηνών ,Πειραιώς & Αττικής
Εσπερινό μετ' αρτοκλασίας και κοπή πίτας-Από το Σύλλογο Αμφιλοχιωτών.Αθηνών ,Πειραιώς & Αττικής
"Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Βίντεο.
Τζίντζερ - Ένα βοτανικό φαρμακευτικό προϊόν με ευρείες αντιφλεγμονώδεις και θερμαντικές δράσεις
Τζίντζερ - Ένα βοτανικό φαρμακευτικό προϊόν με ευρείες αντιφλεγμονώδεις και θερμαντικές δράσεις
"Αη Νικόλα" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Διανυκτέρευση φαρμακείων: Πως λειτουργεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και πως αποζημιώνεται ως υπηρεσία
Διανυκτέρευση φαρμακείων: Πως λειτουργεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και πως αποζημιώνεται ως υπηρεσία
Μπεζ ή γκρι: Πότε λειτουργεί καλύτερα το καθένα στη διακόσμηση
Μπεζ ή γκρι: Πότε λειτουργεί καλύτερα το καθένα στη διακόσμηση
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τηλεόραση είναι η πιο αβέβαιη δουλειά -έχω δει project που έχω προτείνει εγώ να γίνονται με άλλους
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τηλεόραση είναι η πιο αβέβαιη δουλειά -έχω δει project που έχω προτείνει εγώ να γίνονται με άλλους
Γιώργος Καράβας: «Έχω φουλ αυτοπεποίθηση – Δεν με νοιάζει η κριτική»
Γιώργος Καράβας: «Έχω φουλ αυτοπεποίθηση – Δεν με νοιάζει η κριτική»
Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν κονδύλια 500 εκατ. για σιδηροδρομικά έργα.
Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν κονδύλια 500 εκατ. για σιδηροδρομικά έργα.