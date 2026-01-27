2026-01-27 18:54:51

Τα σκήπτρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής αναλαμβάνει ο Ηλίας Βασιλαδιώτης. Η διαδικασία συγκρότησης σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε με ψηφοφορίες που ανέδειξαν νέα ηγεσία και νέα σύνθεση.



Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής συνεδρίασαν μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Παρόντες ήταν ο προεδρεύων Ηλίας Γιαννόγλου, ο εκτελών χρέη γραμματέα Νικόλαος Χατζημπιλαδέρης, καθώς και τα μέλη Στυλιανός Καλογερόπουλος, Ιωάννης Δαγρές, Ηλίας Βασιλαδιώτης, Ιωάννης Καβαλάρης, Κωνσταντίνος Σερμπίνης, Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος και Γεώργιος Νύχας. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η νομική σύμβουλος Σοφία Αγγέλου.



Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.







