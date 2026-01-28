Γλώσσα: Για την Παρασκευή, είναι προγραμματισμένη μια επανάληψη της 7ης ενότητας, μια και τη Δευτέρα, 2/2, θα γράψουμε το αντίστοιχο επαναληπτικό. Συμπληρώνουμε, λοιπόν, την εργασία 2, στη σελίδα 52 του Τ.Ε. και προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας κατάλληλα και με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης.Μαθηματικά: Με τη συνδρομή της "Διερεύνησης" (σελίδα 87 - Β.Μ.) και της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 36ου κεφαλαίου "Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε!" (σελίδα 88 - Β.Μ.). Κατόπιν λύνουμε τις ασκήσεις 1, 3 και το πρόβλημα 1, στη σελίδα 41 του Τ.Ε..Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Ο Μάρκος Μπότσαρης", με τη συμβολή της αντίστοιχης ανάρτησης.Φυσική: Καθώς η ενότητα "Ενέργεια" πλησιάζει στο τέλος της, διαβάζουμε προσεκτικά την υπογραμμισμένη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ13 "Οικονομία στη χρήση της ενέργειας" (βλέπουμε και το υλικό της σχετιζόμενης ανάρτησης). Μετά συμπληρώνουμε την εργασία 2 (σελίδες 47 έως και 49). Αύριο Πέμπτη θα γίνει επανάληψη στην τάξη και την Παρασκευή, 30/1, θα γράψουμε το επαναληπτικό μας κριτήριο αξιολόγησης.

klikstimathisi