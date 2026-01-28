2026-01-28 09:31:36
Φωτογραφία για Τετάρτη, 28/1/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Για την Παρασκευή, είναι προγραμματισμένη μια επανάληψη της 7ης ενότητας, μια και τη Δευτέρα, 2/2, θα γράψουμε το αντίστοιχο επαναληπτικό. Συμπληρώνουμε, λοιπόν, την εργασία 2, στη σελίδα 52 του Τ.Ε. και προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας κατάλληλα και με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης.

Μαθηματικά: Με τη συνδρομή της "Διερεύνησης" (σελίδα 87 - Β.Μ.) και της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 36ου κεφαλαίου "Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε!" (σελίδα 88 - Β.Μ.). Κατόπιν λύνουμε τις ασκήσεις 1, 3 και το πρόβλημα 1, στη σελίδα 41 του Τ.Ε..

Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Ο Μάρκος Μπότσαρης", με τη συμβολή της αντίστοιχης ανάρτησης.

Φυσική: Καθώς η ενότητα "Ενέργεια" πλησιάζει στο τέλος της, διαβάζουμε προσεκτικά την υπογραμμισμένη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ13 "Οικονομία στη χρήση της ενέργειας" (βλέπουμε και το υλικό της σχετιζόμενης ανάρτησης). Μετά συμπληρώνουμε την εργασία 2 (σελίδες 47 έως και 49). Αύριο Πέμπτη θα γίνει επανάληψη στην τάξη και την Παρασκευή, 30/1, θα γράψουμε το επαναληπτικό μας κριτήριο αξιολόγησης.

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πυκνότητα διανυκτερευόντων φαρμακείων στην Ελλάδα και αμοιβή: Τι ισχύει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πυκνότητα διανυκτερευόντων φαρμακείων στην Ελλάδα και αμοιβή: Τι ισχύει
Ποια είναι τα (φετινά) ορόσημα για τον Σιδηρόδρομο -θεσμικές παρεμβάσεις
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ποια είναι τα (φετινά) ορόσημα για τον Σιδηρόδρομο -θεσμικές παρεμβάσεις
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/1/2026)
Τρίτη, 27/1/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 27/1/2026: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 26/1/2026: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 26/1/2026: Εργασίες ημέρας
Sing for Greece (EUROVISION 2026): Ο Ακύλα κυριαρχεί - Τα μέσα εμφανίζουν άλλον πρώτο
Sing for Greece (EUROVISION 2026): Ο Ακύλα κυριαρχεί - Τα μέσα εμφανίζουν άλλον πρώτο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΜΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΜΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ
ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ App Store ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ App Store ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Μηχάνημα λείανσης σιδηροδρομικών γραμμών. Βίντεο
Μηχάνημα λείανσης σιδηροδρομικών γραμμών. Βίντεο
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εντόπισε πολλαπλές σοβαρές παραβάσεις από ΟΣΕ και Hellenic Train στο δυστύχημα των Τεμπών.
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εντόπισε πολλαπλές σοβαρές παραβάσεις από ΟΣΕ και Hellenic Train στο δυστύχημα των Τεμπών.
Στις 28 και 29 Ιανουαρίου θα πληρωθούν από την ΕΦΚΑ οι συντάξεις του Φεβρουαρίου.
Στις 28 και 29 Ιανουαρίου θα πληρωθούν από την ΕΦΚΑ οι συντάξεις του Φεβρουαρίου.