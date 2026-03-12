Μαθηματικά: Με τη βοήθεια της "Διερεύνησης" (σελίδα 109 - Β.Μ.) και της αντίστοιχης ανάρτησης, διαβάζουμε τη θεωρία και τον "Αυτοέλεγχο" του 45ου κεφαλαίου "Αξίζει όσο χίλιες λέξεις...". Κατόπιν ολοκληρώνουμε την άσκηση 2, συμπληρώνοντας το εικονόγραμμα με τα στοιχεία του α΄ μέρους της άσκησης και κάνουμε και τη "Δραστηριότητα με προεκτάσεις" (σελίδες 23 και 24 - Τ.Ε.).Φυσική: Διαβάζουμε με προσοχή τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ4 "Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό - Η ηλεκτρογεννήτρια" (βλέπουμε και τη σχετική ανάρτηση). Έπειτα συμπληρώνουμε την εργασία 2 (σελίδες 133 - 135).

