Γλώσσα: Αρχικά, προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Δευτέρας, 16/3, στην 10η ενότητα "Ατυχήματα" (χρησιμοποιούμε και το υλικό της σχετικής ανάρτησης). Για την Τρίτη, 17/3, αφού συμβουλευτούμε τη θεωρία για τις γενικές προσδιοριστικές, την ήδη λυμένη από το μάθημα άσκηση πάνω σε αυτές και την προηγούμενη ανάρτηση, αντιστοιχίζουμε σωστά τις λέξεις της εργασίας 5 (σελίδα 21 - Τ.Ε.), ώστε να δημιουργηθούν φράσεις με γενικές και, από κάτω, απλώς σημειώνουμε τι φανερώνει η κάθε γενική που προκύπτει. Τέλος, σαν επιπλέον εξάσκηση πάνω στη θεωρία, κάνουμε και την εργασία 6 (σελίδα 22 - Τ.Ε.), αλλά γράφουμε μόνο ό,τι αλλάζει και όχι ολόκληρο το κείμενο.Ιστορία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η βασιλεία του Γεωργίου Α΄ - ο Χαρίλαος Τρικούπης", πάντα με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης. Μετά; συμπληρώνουμε την εργασία 3, στη σελίδα 29 του Τ.Ε..Φυσική: Προετοιμαζόμαστε για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της ενότητας "Ηλεκτρομαγνητισμός", που θα γίνει την Τετάρτη, 18/3. Ξαναθυμόμαστε τη θεωρία, τις παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα και τις εργασίες των τεσσάρων ΦΕ, καθώς και τα συνοδευτικά κείμενα από Β.Μ. (πράσινο βιβλίο), όπως τα εντοπίσαμε στην τάξη. Πολύτιμη βοήθεια μπορούμε να αναζητήσουμε στο υλικό της σχετιζόμενης ανάρτησης.

