Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha18.0%Κοινωνία Ώρα Mega13.5%Σήμερα10.0%Ώρα Ελλάδος8.3%Καλημέρα Ελλάδα7.6%Νωρίς – Νωρίς2.4%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα16.0%Buongiorno12.6%Το Πρωινό11.3%Αταίριαστοι8.9%Breakfast@Star7.2%10 Παντού7.0%Πρωίαν σε Είδον6.0%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις17.0%Ώρα για Ψυχαγωγία6.4%Αλήθειες με τη Ζήνα5.3%Live You4.8%Όπου Υπάρχει Ελλάδα4.6%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος0.8%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Οικογενειακές Ιστορίες16.7%The Chase16.5%Deal (IX)15.6%Live News15.0%Τροχός της Τύχης11.1%Cash or Trash9.8%Rouk Zouk8.5%Flat Hunters6.0%Stountio 47.2%Καθαρές Κουβέντες5.7%Ξύπνα Καημένε Περικλή4.1%Το Χούμε!1.3%Happy Traveller (E)0.7%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Σόι Σου. VI20.4%Μπαμπά Σ' Αγαπώ19.5%MasterChef 1016.7%Άγιος Έρωτας II15.0%UEFA Champions League: Real Madrid – Manchester (Mega)14.0%Radio Αρβύλα12.8%Grand Hotel10.0%Τότε και Τώρα9.7%Παιχνίδια Εκδίκησης8.7%The Wall4.8%Tracker. II5.4%Το Παιδί3.3%Από Ήλιο σε Ήλιο3.2%Real View2.2%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Νύχτα Αποκαλύψεων15.7%Post Game9.2%Κοινωνία Άνω Κάτω2.5%Πηγή: tvnea.com