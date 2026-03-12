2026-03-12 10:18:02
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day στον Alpha
18.0%
Κοινωνία Ώρα Mega
13.5%
Σήμερα
10.0%
Ώρα Ελλάδος
8.3%
Καλημέρα Ελλάδα
7.6%
Νωρίς – Νωρίς
2.4%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
16.0%
Buongiorno
12.6%
Το Πρωινό
11.3%
Αταίριαστοι
8.9%
Breakfast@Star
7.2%
10 Παντού
7.0%
Πρωίαν σε Είδον
6.0%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
17.0%
Ώρα για Ψυχαγωγία
6.4%
Αλήθειες με τη Ζήνα
5.3%
Live You
4.8%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
4.6%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
0.8%
Απογευματινή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Οικογενειακές Ιστορίες
16.7%
The Chase
16.5%
Deal (IX)
15.6%
Live News
15.0%
Τροχός της Τύχης
11.1%
Cash or Trash
9.8%
Rouk Zouk
8.5%
Flat Hunters
6.0%
Stountio 4
7.2%
Καθαρές Κουβέντες
5.7%
Ξύπνα Καημένε Περικλή
4.1%
Το Χούμε!
1.3%
Happy Traveller (E)
0.7%
Prime Time
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Το Σόι Σου
20.4%
Μπαμπά Σ’ Αγαπώ
19.5%
MasterChef 10
16.7%
Άγιος Έρωτας II
15.0%
UEFA Champions League: Real Madrid – Manchester (Mega)
14.0%
Radio Αρβύλα
12.8%
Grand Hotel
10.0%
Τότε και Τώρα
9.7%
Παιχνίδια Εκδίκησης
8.7%
The Wall
4.8%
Tracker. II
5.4%
Το Παιδί
3.3%
Από Ήλιο σε Ήλιο
3.2%
Real View
2.2%
Late Night
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Νύχτα Αποκαλύψεων
15.7%
Post Game
9.2%
Κοινωνία Άνω Κάτω
2.5%
