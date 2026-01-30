2026-01-30 08:19:45
Η ανθρώπινη φωνή αποτελούσε ανέκαθεν το πιο άμεσο, προσωπικό και αδιαμφισβήτητο τεκμήριο ταυτότητας.

Από την πρώτη στιγμή της γέννησης, η φωνή της μητέρας είναι ο ήχος που ηρεμεί το βρέφος, ενώ στην ενήλικη ζωή, η χροιά της φωνής ενός αγαπημένου προσώπου στο τηλέφωνο αρκεί για να πυροδοτήσει συναισθήματα ασφάλειας, οικειότητας και εμπιστοσύνης.



H νέα απάτη που ανθίζει με… κλωνοποίηση φωνής

Σήμερα, ωστόσο, βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας τεχνολογικής μεταστροφής που απειλεί να διαρρήξει αυτόν τον θεμελιώδη δεσμό.

Ο κ. Νίκος Βασιλάκος, ειδικός κυβερνοασφάλειας, μιλά αναλυτικά στο iefimerida για το voice cloning. Η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και συγκεκριμένα η τεχνολογία της Κλωνοποίησης Φωνής (Voice Cloning), έχει εισάγει την ανθρωπότητα σε μια νέα, αχαρτογράφητη περιοχή όπου η ακουστική πραγματικότητα δεν είναι πλέον αξιόπιστη.

Σε μια εποχή όπου οι «ψηφιακές σειρήνες» ηχούν ολοένα και πιο πειστικά, η γνώση δεν είναι απλώς δύναμη, αλλά ασπίδα προστασίας για την περιουσία και την ψυχική υγεία των πολιτών.



Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ



