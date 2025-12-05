2025-12-05 15:36:32
 Κύκλωμα φαρμακοποιού και γιατρών που κατηγορούνται ότι εξέδιδαν ψευδείς συνταγές και αποσπούσαν χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ αποκάλυψε η ΕΛΑΣ, με περισσότερες από 12.000 εικονικές συνταγογραφήσειςκαι ζημία που υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν ιδιοκτήτης φαρμακείου και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.

Για την αποκάλυψη της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε Αττική, Φθιώτιδα και Πιερία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους, δομές υγείας, ιατρεία και φαρμακεία συνελήφθησαν τρία μέλη της ομάδας: ο 34χρονος φαρμακοποιός –που φέρεται ως αρχηγικό μέλος– μια 29χρονη ειδικευόμενη ιατρός και ένας 58χρονος ιατρός.


Σε βάρος των συλληφθέντων, αλλά και ακόμη πέντε ατόμων με ιατρική ιδιότητα, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, χρήση ψευδών βεβαιώσεων, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου, παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών, πλαστογραφία και παράνομη πρόσβαση και χρήση προσωπικών δεδομένων. Το παράνομο όφελος και η ζημία για τον ΕΟΠΥΥ υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Οι ψευδείς συνταγογραφήσεις αφορούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αλλοδαπούς, ανασφάλιστους ή άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό. Εντοπίστηκαν μάλιστα περιπτώσεις συνταγογράφησης γυναικολογικών σκευασμάτων σε άνδρες. Μέσω του φαρμακείου, οι κατηγορούμενοι εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές ασφαλισμένων, λάμβαναν παράνομα αποζημιώσεις και προχωρούσαν στη διακίνηση των φαρμάκων. Τα σκευάσματα περιλάμβαναν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες, προϊόντα ντόπινγκ και φάρμακα για τον διαβήτη που βρίσκονται σε έλλειψη.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 12.897 περιπτώσεις ψευδών συνταγογραφήσεων, με τη ζημία για τον Οργανισμό να υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 839 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων –μεταξύ των οποίων και σκευάσματα με ναρκωτικές ουσίες–, 9.390 ευρώ, πλήθος εγγράφων όπως χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές και γνωματεύσεις, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

