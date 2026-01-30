2026-01-30 07:55:25
Φωτογραφία για Το πρώτο τρένο ταχείας φόρτισης με μπαταρία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο για επιβίβαση αυτό το Σαββατοκύριακο
Το πρώτο τρένο ταχείας φόρτισης με μπαταρία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο για επιβίβαση αυτό το ΣαββατοκύριακοΤο πρώτο τρένο υπερταχείας φόρτισης του Ηνωμένου Βασιλείου που λειτουργεί μόνο με μπαταρία θα τεθεί σε υπηρεσία μεταφοράς επιβατών αυτό το Σαββατοκύριακο – εκτελώντας μια διαδρομή μετ’ επιστροφής πέντε μιλίων στο δυτικό Λονδίνο .theguardian.comΗ Great Western Railway (GWR) θα
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Art Deco. Μια ιστορία 100 ετών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Art Deco. Μια ιστορία 100 ετών
ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ CXMT και YMTC ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΕ DRAM και NAND
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ CXMT και YMTC ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΕ DRAM και NAND
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Alstom εξοπλίζει το 100ό νορβηγικό τρένο με τεχνολογία ERTMS
Η Alstom εξοπλίζει το 100ό νορβηγικό τρένο με τεχνολογία ERTMS
Το τρένο maglev της Ιαπωνίας πρόκειται να φτάσει τα 603 χλμ./ώρα και να αλλάξει τα σιδηροδρομικά ταξίδια
Το τρένο maglev της Ιαπωνίας πρόκειται να φτάσει τα 603 χλμ./ώρα και να αλλάξει τα σιδηροδρομικά ταξίδια
Από Αθήνα για Ευρώπη με τρένο: Το mega-μετρό αλλάζει τα ταξίδια.
Από Αθήνα για Ευρώπη με τρένο: Το mega-μετρό αλλάζει τα ταξίδια.
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το νέο τρένο Coradia Stream της Hellenic Train. Εικόνες
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το νέο τρένο Coradia Stream της Hellenic Train. Εικόνες
Ο Θοδωρής Μαραντίνης με εκπομπή... - Αυτό είναι το project
Ο Θοδωρής Μαραντίνης με εκπομπή... - Αυτό είναι το project
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έβρος: «Έσπασαν» τη σιδηροδρομική γραμμή για να σωθεί οικισμός
Έβρος: «Έσπασαν» τη σιδηροδρομική γραμμή για να σωθεί οικισμός
Mini κήπος με αρωματικά βότανα στην κουζίνα
Mini κήπος με αρωματικά βότανα στην κουζίνα
Οπτικοποίηση Μαγνητικού Πεδίου με Ρινίσματα Σιδήρου σε Υγρό
Οπτικοποίηση Μαγνητικού Πεδίου με Ρινίσματα Σιδήρου σε Υγρό
Η αυτοκτονία του Βέλγου μηχανοδηγού τρένου ανέδειξε τα ψυχικά τραύμα σε τραγικά συμβάντα
Η αυτοκτονία του Βέλγου μηχανοδηγού τρένου ανέδειξε τα ψυχικά τραύμα σε τραγικά συμβάντα
13 Τρόποι για να καμουφλάρετε προβληματικά σημεία
13 Τρόποι για να καμουφλάρετε προβληματικά σημεία