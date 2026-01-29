2026-01-29 23:32:20

Σε μια δραστική κίνηση προχώρησε πριν από λίγο η Πολιτική Προστασία στην περιοχή του Απαλού Αλεξανδρούπολης, δίνοντας εντολή για το τεχνικό σπάσιμο της σιδηροδρομικής γραμμής. Η απόφαση ελήφθη υπό την πίεση των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τον Έβρο, προκειμένου να δημιουργηθεί δίοδος διαφυγής για τα λιμνάζοντα ύδατα που απειλούσαν άμεσα να πλημμυρίσουν το νότιο τμήμα του sidirodromikanea

