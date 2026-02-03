2026-02-03 07:23:01
Το δοκιμαστικό τρένο της DAC θα καλύψει την Αυστρία, δοκιμάζοντας πολλαπλούς τύπους βαγονιών, ψηφιακές συνδέσεις και λειτουργική απόδοση, συλλέγοντας παράλληλα ζωτικά δεδομένα για ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα εμπορευματικών μεταφορών.globalrailwayreview.comΤο 2026, το δοκιμαστικό τρένο της ÖBB Rail Cargo Group πρόκειται να ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Αυστρία , αντιμετωπίζοντας μια sidirodromikanea
