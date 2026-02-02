Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει με ανανεωμένη δυναμική και στο τιμόνι της παρουσίασης τη Μαρία Μπακοδήμου. Η έμπειρη παρουσιάστρια αναλαμβάνει να δώσει ρυθμό στο παιχνίδι, αξιοποιώντας την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιο και το χαρακτηριστικό καυστικό χιούμορ της, στοιχεία που αποτελούν σήμα κατατεθέν της τηλεοπτικής της παρουσίας.





Με τη δική της σφραγίδα, το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ένταση και εκρηκτικότητα, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Η Μαρία Μπακοδήμου υπόσχεται να βάλει τη δική της δυναμική στον «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟ ΚΡΙΚΟ», μετατρέποντάς τον σε ένα παιχνίδι γεμάτο ρυθμό, ανατροπές και καυστικές ατάκες, μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Πηγή: tvnea.com