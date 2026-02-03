2026-02-03 07:22:36
Φωτογραφία για Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
 Ο Σύλλογος Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 10:30 το πρωί, την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον φιλόξενο χώρο του Σιδηροδρομικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.Η διοίκηση του συλλόγου προσκαλεί τα μέλη και όλους τους φίλους του σιδηροδρόμου να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση, η οποία θα sidirodromikanea
