2026-02-03 07:22:36

Ο Σύλλογος Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 10:30 το πρωί, την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον φιλόξενο χώρο του Σιδηροδρομικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.Η διοίκηση του συλλόγου προσκαλεί τα μέλη και όλους τους φίλους του σιδηροδρόμου να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση, η οποία θα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ