Έντονη κινητικότητα φαίνεται πως υπάρχει γύρω από την πιθανή τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά και της Αννίτας Πάνια, καθώς και οι δύο πέρασαν δοκιμαστικό για το τηλεπαιχνίδι Lingo που ετοιμάζει το STAR.

Το αποκλειστικό ρεπορτάζ μετέφερε ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», αποκαλύπτοντας ότι οι σχετικές επαφές πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Νίκος Μουτσινάς βρέθηκε στα στούντιο του σταθμού την περασμένη Πέμπτη, επιλέγοντας διακριτική είσοδο για να πραγματοποιήσει το δοκιμαστικό του. Παρότι πρόσφατα ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει τηλεοπτικά, φαίνεται πως το συγκεκριμένο format — αρκετά διαφορετικό από όσα έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα — αξιολογήθηκε θετικά από τον ίδιο.

Αντίστοιχα, και η Αννίτα Πάνια πέρασε δοκιμαστικό την προηγούμενη εβδομάδα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να επιστρέψει στον Alpha, ωστόσο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας με το STAR.

«Ίσως όταν έλεγε ότι δεν θέλει να επιστρέψει, να εννοούσε πως δεν επιθυμεί να κάνει κάτι αντίστοιχο με όσα έχει κάνει στο παρελθόν», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης.

Στη συζήτηση παρενέβη και η Αφροδίτη Γραμμέλη, η οποία εξέφρασε τον προβληματισμό της λέγοντας σε έντονο τόνο:

«Ο Νίκος έχει δείξει απαξίωση απέναντι στην τηλεόραση. Όταν εμφανίζεται να έχει αρνητική στάση και μετά κάνει δοκιμαστικό “από την πίσω πόρτα”, όλο αυτό μου δημιουργεί ερωτήματα».

Το αν τελικά οι δύο παρουσιαστές θα βρεθούν στο τιμόνι του Lingo παραμένει ανοιχτό, ωστόσο το παρασκήνιο δείχνει πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.



