Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Σιδηροδρόμων 2026 στην Πολωνία. Δήλωση του Υπουργού Μεταφορών της Κύπρου Αλέξη Βαφαέδη
2026-02-02 22:37:30
Δύο σημαντικές συνεισφορές στο μέλλον των σιδηροδρόμων της Ευρώπης τιμήθηκαν στο19ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Σιδηροδρόμων στις Βρυξέλλες. Μια ενιαία έκκληση από τις χώρες της ΕΕ για την επίτευξη απτής προόδου στους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας έλαβε το βραβείο Rail Trailblazer 2026, ενώ η Πολωνία κέρδισε το βραβείο Rail Champion 2026 για τις εξαιρετικές προσπάθειές της κατά τη διάρκεια της Προεδρίας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ