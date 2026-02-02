2026-02-02 19:37:58
Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός εξαιρετικά φωτεινού γαλαξία, τον MoM-z14, που υπήρχε μόλις 280 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, ωθώντας τα όρια του παρατηρήσιμου Σύμπαντος πιο κοντά στην «κοσμική αυγή».

Με το όργανο NIRSpec, οι αστρονόμοι μέτρησαν την ερυθρή μετατόπιση του γαλαξία σε z = 14,44, κάτι που σημαίνει ότι το φως του ταξίδευε για περίπου 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια μέσα στο διαστελλόμενο Σύμπαν, το οποίο υπολογίζεται ότι έχει ηλικία 13,8 δισεκατομμυρίων ετών.

Ο MoM-z14 ανήκει σε μια απροσδόκητα μεγάλη ομάδα πολύ φωτεινών πρώιμων γαλαξιών, έως και 100 φορές περισσότερων από όσους προέβλεπαν τα θεωρητικά μοντέλα πριν από την εκτόξευση του Webb, γεγονός που αποκαλύπτει ένα αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την παρατήρηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, στοιχείο που συναντάται και σε μερικά από τα αρχαιότερα άστρα του Γαλαξία μας. Ωστόσο, στο τόσο πρώιμο Σύμπαν δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για πολλές γενιές άστρων, γεγονός που οδηγεί τους επιστήμονες στην υπόθεση ότι τότε υπήρχαν υπερμεγέθη άστρα, ικανά να παράγουν μεγάλες ποσότητες αζώτου.

Ο γαλαξίας δείχνει επίσης ότι συνέβαλε στον κοσμικό επαναϊονισμό, την περίοδο κατά την οποία το φως των πρώτων άστρων άρχισε να διαλύει την πυκνή ομίχλη υδρογόνου του πρώιμου Σύμπαντος. Έτσι, ο MoM-z14 αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της κοσμικής ιστορίας.

Όπως και παλαιότερα με τον γαλαξία GN-z11, που ανακάλυψε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, το Webb συνεχίζει να αποκαλύπτει ότι το πρώιμο Σύμπαν ήταν πολύ πιο φωτεινό και ενεργό από ό,τι περιμέναμε, και ότι έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε.



