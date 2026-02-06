2026-02-06 06:35:12
Φωτογραφία για Συρία: Σύγκρουση τρένου με όχημα στις γραμμές – Δύο νεκροί και 11 τραυματίες
Σύγκρουση τρένου με διερχόμενο από τις γραμμές όχημα, σημειώθηκε στην επαρχία Ταρτούς της Συρίας την Τετάρτη (4/2) με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων έντεκα.ertnews.grΗ συριακή Πολιτική Άμυνα ανακοίνωσε ότι το δυστύχημα συνέβη όταν το τρένο συγκρούστηκε με ένα όχημα που μετέφερε εργάτες και διέσχιζε τις γραμμές από αφύλακτη διάβαση κοντά στην πόλη Αλ-Μουντάρ στην sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εκδήλωση για το μέλλον του Μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκδήλωση για το μέλλον του Μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη
Σε τροχιά ανάπτυξης οδεύει το Μουσείο Τρένων Δράμας παρά την υποβάθμιση του σταθμού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε τροχιά ανάπτυξης οδεύει το Μουσείο Τρένων Δράμας παρά την υποβάθμιση του σταθμού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δώδεκα βαγόνια τρένου εκτροχιάστηκαν στο Κονέκτικατ, εγείροντας ανησυχία για τη μόλυνση του ποταμού
Δώδεκα βαγόνια τρένου εκτροχιάστηκαν στο Κονέκτικατ, εγείροντας ανησυχία για τη μόλυνση του ποταμού
Γυναίκα σκοτώθηκε και 4 άλλοι τραυματίστηκαν όταν τρένο χτύπησε ένα αυτοκίνητο που διέσχιζε τις γραμμές στη Νότια Καλιφόρνια. Βίντεο.
Γυναίκα σκοτώθηκε και 4 άλλοι τραυματίστηκαν όταν τρένο χτύπησε ένα αυτοκίνητο που διέσχιζε τις γραμμές στη Νότια Καλιφόρνια. Βίντεο.
Εκκενώθηκαν επιβάτες μετά από εισβολή τρένου στο Όκλαντ σε λάθος γραμμές!
Εκκενώθηκαν επιβάτες μετά από εισβολή τρένου στο Όκλαντ σε λάθος γραμμές!
Η Φαντασία του Τρένου: Πώς να Σώσετε την Κρήτη Κόβοντάς την στη Μισή
Η Φαντασία του Τρένου: Πώς να Σώσετε την Κρήτη Κόβοντάς την στη Μισή
Αγγλία: Σοβαρά προβλήματα στα δρομολόγια μετά από εκτροχιασμό τρένου.
Αγγλία: Σοβαρά προβλήματα στα δρομολόγια μετά από εκτροχιασμό τρένου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δώδεκα βαγόνια τρένου εκτροχιάστηκαν στο Κονέκτικατ, εγείροντας ανησυχία για τη μόλυνση του ποταμού
Δώδεκα βαγόνια τρένου εκτροχιάστηκαν στο Κονέκτικατ, εγείροντας ανησυχία για τη μόλυνση του ποταμού
Γυναίκα σκοτώθηκε και 4 άλλοι τραυματίστηκαν όταν τρένο χτύπησε ένα αυτοκίνητο που διέσχιζε τις γραμμές στη Νότια Καλιφόρνια. Βίντεο.
Γυναίκα σκοτώθηκε και 4 άλλοι τραυματίστηκαν όταν τρένο χτύπησε ένα αυτοκίνητο που διέσχιζε τις γραμμές στη Νότια Καλιφόρνια. Βίντεο.
«Πρώτα θα φτάσει Πάτρα και μετά θα συνεχίσει προς τον Πύργο» – Στη Βουλή το θέμα του σιδηροδρόμου της Ηλείας
«Πρώτα θα φτάσει Πάτρα και μετά θα συνεχίσει προς τον Πύργο» – Στη Βουλή το θέμα του σιδηροδρόμου της Ηλείας
Πρωτιά στο Ηνωμένο Βασίλειο: τρένο με μπαταρία σημειώνει νέο ρεκόρ αυτονομίας- Με μία μόνο φόρτιση, 322,6 χλμ. !
Πρωτιά στο Ηνωμένο Βασίλειο: τρένο με μπαταρία σημειώνει νέο ρεκόρ αυτονομίας- Με μία μόνο φόρτιση, 322,6 χλμ. !
Αποκαλυπτικό: Στο τραπέζι κωμική σειρά και σειρά μυστηρίου με αυτοτελή επεισόδια...
Αποκαλυπτικό: Στο τραπέζι κωμική σειρά και σειρά μυστηρίου με αυτοτελή επεισόδια...