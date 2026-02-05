2026-02-05 21:42:38

Μια έγκυος γυναίκα σκοτώθηκε και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα τρένο χτύπησε ένα αυτοκίνητο που διέσχιζε τις γραμμές στη Νότια Καλιφόρνια.ca.news.yahoo.comΤο τροχαίο αφορούσε ένα τρένο της Metrolink που ταξίδευε από την κοιλάδα Antelope Valley προς το κέντρο του Λος Άντζελες γύρω στις 9 π.μ. στις 4 Φεβρουαρίου, στο Glendale της Καλιφόρνια.Ένας οδηγός προσπαθούσε να στρίψει από την οδό sidirodromikanea

