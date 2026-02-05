2026-02-05 20:39:57
Φωτογραφία για Πρωτιά στο Ηνωμένο Βασίλειο: τρένο με μπαταρία σημειώνει νέο ρεκόρ αυτονομίας- Με μία μόνο φόρτιση, 322,6 χλμ. !
Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε το πρώτο εμπορικά λειτουργούμενο επιβατικό τρένο που τροφοδοτείται αποκλειστικά με μπαταρίες, ένα σημαντικό βήμα προς την απαλλαγή των σιδηροδρομικών μεταφορών από τον άνθρακα. railwaypro.comΤο τρένο, που λειτουργεί από την Great Western Railway, εισέρχεται σε τακτική υπηρεσία μετά από σχεδόν δύο χρόνια δοκιμών και διαθέτει αξιοσημείωτη απόδοση: παγκόσμιο ρεκόρ sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αποκαλυπτικό: Στο τραπέζι κωμική σειρά και σειρά μυστηρίου με αυτοτελή επεισόδια...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκαλυπτικό: Στο τραπέζι κωμική σειρά και σειρά μυστηρίου με αυτοτελή επεισόδια...
«Πρώτα θα φτάσει Πάτρα και μετά θα συνεχίσει προς τον Πύργο» – Στη Βουλή το θέμα του σιδηροδρόμου της Ηλείας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Πρώτα θα φτάσει Πάτρα και μετά θα συνεχίσει προς τον Πύργο» – Στη Βουλή το θέμα του σιδηροδρόμου της Ηλείας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γυναίκα σκοτώθηκε και 4 άλλοι τραυματίστηκαν όταν τρένο χτύπησε ένα αυτοκίνητο που διέσχιζε τις γραμμές στη Νότια Καλιφόρνια. Βίντεο.
Γυναίκα σκοτώθηκε και 4 άλλοι τραυματίστηκαν όταν τρένο χτύπησε ένα αυτοκίνητο που διέσχιζε τις γραμμές στη Νότια Καλιφόρνια. Βίντεο.
Τεράστια έκρηξη πύρινης σφαίρας-μανιταριού με φλόγες ύψους 300 μέτρων καταστρέφει τρένο!
Τεράστια έκρηξη πύρινης σφαίρας-μανιταριού με φλόγες ύψους 300 μέτρων καταστρέφει τρένο!
Γερμανία: Έλληνας κατηγορείται ότι έδειρε μέχρι θανάτου ελεγκτή σε τρένο
Γερμανία: Έλληνας κατηγορείται ότι έδειρε μέχρι θανάτου ελεγκτή σε τρένο
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν επενδύσεις ρεκόρ σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν επενδύσεις ρεκόρ σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας
Η Ιαπωνία κατασκευάζει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο
Η Ιαπωνία κατασκευάζει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Καταργούνται την Παρασκευή 06/02/2026 δρομολόγια Πύργος – Ολυμπία και Κατάκολο – Ολυμπία
Hellenic Train: Καταργούνται την Παρασκευή 06/02/2026 δρομολόγια Πύργος – Ολυμπία και Κατάκολο – Ολυμπία
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των καινούριων συρμών – Με σακιά άμμου τα δρομολόγια
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των καινούριων συρμών – Με σακιά άμμου τα δρομολόγια
Δελτίο Τύπου ΠΦΣ για την έναρξη διάθεσης ΦΥΚ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
Δελτίο Τύπου ΠΦΣ για την έναρξη διάθεσης ΦΥΚ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
Γιάννης Δρακόπουλος για το «Σόι σου»: «Μας έχουν πει ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου»
Γιάννης Δρακόπουλος για το «Σόι σου»: «Μας έχουν πει ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου»
Νέες δυνατές πρεμιέρες στο ERTFLIX και στην ΕΡΤ1
Νέες δυνατές πρεμιέρες στο ERTFLIX και στην ΕΡΤ1