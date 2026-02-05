2026-02-05 20:39:57

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε το πρώτο εμπορικά λειτουργούμενο επιβατικό τρένο που τροφοδοτείται αποκλειστικά με μπαταρίες, ένα σημαντικό βήμα προς την απαλλαγή των σιδηροδρομικών μεταφορών από τον άνθρακα. railwaypro.comΤο τρένο, που λειτουργεί από την Great Western Railway, εισέρχεται σε τακτική υπηρεσία μετά από σχεδόν δύο χρόνια δοκιμών και διαθέτει αξιοσημείωτη απόδοση: παγκόσμιο ρεκόρ sidirodromikanea

