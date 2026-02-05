2026-02-05 21:31:51
Φωτογραφία για «Πρώτα θα φτάσει Πάτρα και μετά θα συνεχίσει προς τον Πύργο» – Στη Βουλή το θέμα του σιδηροδρόμου της Ηλείας
Για το ζήτημα του σιδηροδρόμου στην Ηλεία και τον χρόνο άφιξής του στον νομό, απάντησε μετά από σχετική ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Διονύση Καλαματιανού, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δημιουργώντας προβληματισμό στον Ηλείο κοινοβουλευτικό που δήλωσε με έμφαση ότι δεν φαίνεται η κυβέρνηση να έχει κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα φτάσει το sidirodromikanea
Πρωτιά στο Ηνωμένο Βασίλειο: τρένο με μπαταρία σημειώνει νέο ρεκόρ αυτονομίας- Με μία μόνο φόρτιση, 322,6 χλμ. !
Γυναίκα σκοτώθηκε και 4 άλλοι τραυματίστηκαν όταν τρένο χτύπησε ένα αυτοκίνητο που διέσχιζε τις γραμμές στη Νότια Καλιφόρνια. Βίντεο.
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
Αντιπαράθεση στη βουλή για την στέγαση του βαγονιού καπνιστήριο του Σουλτάνου
Επιστολή του Μητροπολίτου Βεροίας προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου.
31 IAN 2026 | Διαδικτυακή Συνάντηση της ΠΕΘ με Θέμα τους Τρεις Ιεράρχες
Το τρένο maglev της Ιαπωνίας πρόκειται να φτάσει τα 603 χλμ./ώρα και να αλλάξει τα σιδηροδρομικά ταξίδια
Αποκαλυπτικό: Στο τραπέζι κωμική σειρά και σειρά μυστηρίου με αυτοτελή επεισόδια...
Hellenic Train: Καταργούνται την Παρασκευή 06/02/2026 δρομολόγια Πύργος – Ολυμπία και Κατάκολο – Ολυμπία
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των καινούριων συρμών – Με σακιά άμμου τα δρομολόγια
Δελτίο Τύπου ΠΦΣ για την έναρξη διάθεσης ΦΥΚ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
Γιάννης Δρακόπουλος για το «Σόι σου»: «Μας έχουν πει ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου»
