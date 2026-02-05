«Πρώτα θα φτάσει Πάτρα και μετά θα συνεχίσει προς τον Πύργο» – Στη Βουλή το θέμα του σιδηροδρόμου της Ηλείας
2026-02-05 21:31:51
Για το ζήτημα του σιδηροδρόμου στην Ηλεία και τον χρόνο άφιξής του στον νομό, απάντησε μετά από σχετική ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Διονύση Καλαματιανού, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δημιουργώντας προβληματισμό στον Ηλείο κοινοβουλευτικό που δήλωσε με έμφαση ότι δεν φαίνεται η κυβέρνηση να έχει κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα φτάσει το sidirodromikanea
