Φωτογραφία για Εκκενώθηκαν επιβάτες μετά από εισβολή τρένου στο Όκλαντ σε λάθος γραμμές!
Οι σιδηροδρομικές εταιρείες του Όκλαντ ξεκίνησαν έρευνα για το πώς ένα ηλεκτρικό επιβατικό τρένο εισήλθε σε ένα μη ηλεκτροδοτούμενο τμήμα της γραμμής, προκαλώντας ζημιές στα εναέρια καλώδια και προκαλώντας χάος στις υπηρεσίες για μεγάλο μέρος της Δευτέρας.1news.co.nzΤο περιστατικό σημειώθηκε σε τρένο με προορισμό την πόλη γύρω στις 10:30 π.μ. κοντά στον σταθμό Middlemore, προκαλώντας σημαντικές sidirodromikanea
