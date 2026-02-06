2026-02-06 21:34:05
Φωτογραφία για Το παλαιότερο τραμ στον κόσμο βρίσκεται στο Μιλάνο
Η παλαιότερη συνεχώς λειτουργούσα προγραμματισμένη υπηρεσία στον κόσμοΕικόνα: pixabay.comΣτο Μιλάνο, οι άνθρωποι ταξιδεύουν με τραμ για να ψωνίσουν, να φτάσουν σε φίλους, σε χώρους εργασίας, σε προορισμούς κοντά και μακριά από την περιοχή τους, αλλά μερικές φορές ακόμη και απλώς για να κάνουν μια βόλτα με το παλαιότερο τραμ στον κόσμο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται . sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μιχαήλ Κουτουρίνης Απλές, στιγμές αληθινές.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μιχαήλ Κουτουρίνης Απλές, στιγμές αληθινές.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Αθηνών λόγω έργων υποδομής
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Αθηνών λόγω έργων υποδομής
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» ζωντανά στην ΕΡΤ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ)
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» ζωντανά στην ΕΡΤ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ)
Η Ιαπωνία κατασκευάζει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο
Η Ιαπωνία κατασκευάζει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο
Τα πιο δημοφιλή φρουτάκια σε όλο τον κόσμο
Τα πιο δημοφιλή φρουτάκια σε όλο τον κόσμο
ΣΤΑΣΥ: 50 προσλήψεις τεχνικών ΔΕ σε μετρό και τραμ
ΣΤΑΣΥ: 50 προσλήψεις τεχνικών ΔΕ σε μετρό και τραμ
Το μακρύτερο τρένο σοκολάτας στον κόσμο σημείωσε ρεκόρ Γκίνες στο Μιλάνο.
Το μακρύτερο τρένο σοκολάτας στον κόσμο σημείωσε ρεκόρ Γκίνες στο Μιλάνο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Υπουργείο Μεταφορών: Σε διαβούλευση νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τον σιδηρόδρομο.
Υπουργείο Μεταφορών: Σε διαβούλευση νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τον σιδηρόδρομο.
Ασπιρίνη και καρκίνος στους ηλικιωμένους: Τι δείχνει η μεγάλη μελέτη ASPREE
Ασπιρίνη και καρκίνος στους ηλικιωμένους: Τι δείχνει η μεγάλη μελέτη ASPREE
Λιάγκας στο Πρωινό: «Ένας καλός συνάδελφος, αλλά αν τα έχει πιάσει…»
Λιάγκας στο Πρωινό: «Ένας καλός συνάδελφος, αλλά αν τα έχει πιάσει…»
«Φως στο Τούνελ»: Τι θα δούμε στην σημερνή εκπομπή;
«Φως στο Τούνελ»: Τι θα δούμε στην σημερνή εκπομπή;
Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου»: Θερμή υποδοχή του κοινού στην avant-premiere της νέας σειράς μουσικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ
Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου»: Θερμή υποδοχή του κοινού στην avant-premiere της νέας σειράς μουσικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ