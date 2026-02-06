2026-02-06 21:34:05

Η παλαιότερη συνεχώς λειτουργούσα προγραμματισμένη υπηρεσία στον κόσμοΕικόνα: pixabay.comΣτο Μιλάνο, οι άνθρωποι ταξιδεύουν με τραμ για να ψωνίσουν, να φτάσουν σε φίλους, σε χώρους εργασίας, σε προορισμούς κοντά και μακριά από την περιοχή τους, αλλά μερικές φορές ακόμη και απλώς για να κάνουν μια βόλτα με το παλαιότερο τραμ στον κόσμο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται . sidirodromikanea

