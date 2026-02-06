2026-02-06 15:07:15
Φωτογραφία για Υπουργείο Μεταφορών: Σε διαβούλευση νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τον σιδηρόδρομο.
Σε νομοσχέδιο που προωθεί του Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος – Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», Περιλαμβάνει και sidirodromikanea
