Φωτογραφία για ΣΤΑΣΥ: 50 προσλήψεις τεχνικών ΔΕ σε μετρό και τραμ
Σε προσλήψεις 50 τεχνικών ηλεκτρολόγων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες), προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες ανάγκες στη Γενική Διεύθυνση Συντήρησης.alfavita.grΣύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, οι προσλήψεις αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού – Ηλεκτρολόγου και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι οκτώ μήνες. Με τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, sidirodromikanea
