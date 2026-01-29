2026-01-29 20:18:53

Σε προσλήψεις 50 τεχνικών ηλεκτρολόγων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες), προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες ανάγκες στη Γενική Διεύθυνση Συντήρησης.alfavita.grΣύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, οι προσλήψεις αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού – Ηλεκτρολόγου και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι οκτώ μήνες. Με τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, sidirodromikanea

