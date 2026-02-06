Σοβαρές εξελίξεις σημειώνονται γύρω από τη ΓΣΕΕ, καθώς ο πρόεδρός της, Γιάννης Παναγόπουλος, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.Το θέμα έχει προκαλέσει εκτενή αναφορά τόσο στα δελτία ειδήσεων όσο και στις πρωινές εκπομπές, προκαλώντας έντονο σχολιασμό και αντιδράσεις.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για δύο κακουργηματικές πράξεις, οι οποίες σχετίζονται με την φερόμενη παράνομη διαχείριση σημαντικών χρηματικών ποσών. Τα κεφάλαια αυτά προέρχονταν από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, που είχαν διατεθεί για εκπαιδευτικά και κατάρτισης προγράμματα.Στο Πρωινό του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην υπόθεση, σχολιάζοντας με τρόπο που τόνισε τη σοβαρότητα του θέματος και τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην εικόνα της ΓΣΕΕ.«Το θέμα είναι ότι μέσα στους πέντε ακόμα εργατοπατέρες, τέλος πάντων πώς να τους πω εγώ που τα ‘πιαναν, είναι και ένας καλός μας συνάδελφος, το όνομά του εγώ το ‘χω μάθει από το πρωί, όπου μάλιστα δουλεύει και στην κρατική τηλεόραση».Στη συνέχεια, ο Τάσος Τεργιάκης πρόσθεσε περισσότερες πληροφορίες για τον δημοσιογράφο που φέρεται να ελέγχεται.«Δουλεύει στην Κρατική Τηλεόραση, έχει καθημερινή εκπομπή, έχει περάσει και από ιδιωτικά κανάλια, εννοείται ότι τον γνωρίζουμε όλοι γιατί είναι πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Πώς εμπλέκεται; Εμπλέκεται γιατί έχει υπάρξει εργαζόμενος στη ΓΣΕΕ, στο γραφείο Τύπου, και έχουν κλειδωθεί και οι δικοί του λογαριασμοί, διότι προφανώς έχουν καταλάβει από την Αρχή, όπως ξέρουμε…»Ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε, δίνοντας τη δική του οπτική για τον συνάδελφό του.«Επειδή εγώ τον ξέρω, επειδή μένει και κοντά σε μένα τέλος πάντων και έχουμε πιει και δυο-τρεις φορές καφέ μαζί, είναι ένας καλός δημοσιογράφος. Δηλαδή και που τον άκουγα και στο ραδιόφωνο παλιά, είναι ένας καλός πραγματικά δημοσιογράφος, και χαμηλών τόνων και καλό παιδί και αυτό. Τώρα, εάν τα έχει πιάσει τι να σου πω, δεν ξέρω. Μακάρι να μην τα έχει πιάσει. Εύχομαι να αποδειχθούν ότι είναι αθώοι. Αλλά, τι να σου πω τώρα, όπου λέει ο ελληνικός λαός υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά. Απλώς καταφέρνουμε στο τέλος και αποκαλύπτουμε, αποδεικνύουμε ότι η φωτιά ήταν μικρότερη από αυτή που αρχικά είχαμε πιστέψει. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Το θέμα είναι ότι φωτιά θα βρεθεί, εικάζω ότι θα βρεθεί. Αριστεροί εργατοπατέρες που τα πιάνουνε;Μην πέσετε για ακόμα μία φορά από τα σύννεφα σε αυτή εδώ τη χώρα. Κι αν ο δημοσιογράφος ήταν στο παρεάκι, και ο δημοσιογράφος δούλευε, απ’ ό,τι λες κι εσύ, στο γραφείο Τύπου παλαιότερα της ΓΣΕΕ, γιατί να μην έχουν περάσει και απ’ αυτόν κάποια χρήματα; Δεν ξέρω, δεν λέω ότι τα έχει πιάσει. Λέω γιατί να μην έχουν περάσει μπροστά απ’ τα μάτια του».Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Τάσος Τεργιάκης σημείωσε:«Θα φανεί, θα φανεί στην έρευνα. Πάντως ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκαν αυτά τα 2 εκατομμύρια, που προφανώς είναι μαύρο χρήμα και έχει ξεπλυθεί, είναι λίγο αστείος, είναι λίγο κωμικός».Πηγή: tvnea.com