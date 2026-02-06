2026-02-06 14:07:48

Για δεκαετίες, η ασπιρίνη θεωρούνταν ένα «θαυματουργό» φάρμακο: φθηνή, εύκολα προσβάσιμη και με πιθανές προστατευτικές ιδιότητες και για τον καρκίνο.



Παλαιότερες μελέτες, κυρίως σε άτομα μέσης ηλικίας, είχαν δείξει ότι η μακροχρόνια λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, ιδιαίτερα του καρκίνου του παχέος εντέρου, μετά από 10 ή περισσότερα χρόνια χρήσης.



Ωστόσο, τι ισχύει για τους ηλικιωμένους;



Σε αυτό ακριβώς το ερώτημα έρχεται να απαντήσει μια νέα, εκτενής μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό JAMA, βασισμένη στη μελέτη ASPREE (Aspirin in Reducing Events in the Elderly).



