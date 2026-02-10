Στην prime time ζώνη, την πρώτη θέση κατέλαβε το «Ράδιο Αρβύλα» με 17,4%, παραμένοντας σταθερό προβάδισμα στο κοινό. Πολύ κοντά, το «Να Μ’ Αγαπάς» σημείωσε 14,7%, ενώ το MasterChef 10 κινήθηκε επίσης ψηλά με 14,5%, δείχνοντας ότι τα μεγάλα ονόματα της τηλεόρασης διατηρούν ισχυρή απήχηση.

Το «Άγιος Έρωτας II» με 12,8% και η «Μια Νύχτα Μόνο» με 11,3% κράτησαν αξιοπρεπή επίπεδα, ενώ το Grand Hotel περιορίστηκε στο 10,0% και το Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος με 9,1% διατήρησε μέτρια εικόνα για την εκπομπή του Mega.

Χαμηλότερα, το Survivor με 8,4%, το Porto Leone με 6,8%, αλλά και το Real View με 3,3%, το Καλώς θα Πάει κι Αυτό με 1,8% και το Το Παιδί με 2,7% έδειξαν ότι η ζώνη δεν αφήνει χώρο για ασθενή προγράμματα.

Στη late night, η κορυφή ανήκε στο The 2Night Show με 11,9%, ενώ το Mega Stories κινήθηκε χαμηλότερα με 6,1%, και η σειρά 11 Αυτοί, 11 Εμείς σημείωσε 4,9%, καταγράφοντας μέτρια ανταπόκριση.

Πηγή: tvnea.com