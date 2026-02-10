





Στην απογευματινή ζώνη, η κορυφή ανήκε στο «Deal. IX» με 18,1%, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του παιχνιδιού σε αυτή την ώρα. Πολύ κοντά κινήθηκε το Live News με 12,9%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» σημείωσαν 14,5%, κρατώντας σταθερή παρουσία στο ανταγωνιστικό μπλοκ.

Ο «Τροχός της Τύχης» με 11,9% και το The Chase με 13,4% συνέβαλαν στη δυνατή εικόνα της ζώνης. Το Rouk Zouk με 8,4% και το 5 x 5 με 4,9% ακολούθησαν με μέτρια αποτελέσματα, ενώ πιο χαμηλά κινήθηκαν «Το Χούμε!» με 2,8%, η Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος με 2,8% και η Άχ! Αυτή η Γυναίκα Μου (ΣΚΑΪ) με 6,9%, χωρίς ουσιαστική πίεση προς την κορυφή.

Το Στούντιο 4 με 6,8% και το Διαχωρίζω τη θέση μου με 7,3% συμπλήρωσαν την εικόνα μιας ζώνης με ισχυρά χαρτιά στην κορυφή και αρκετές αδύναμες επιλογές στο υπόλοιπο πρόγραμμα.

Πηγή: tvnea.com