2026-02-09 10:22:56
Σε χαμηλές ταχύτητες κινήθηκε συνολικά η πρωινή ενημερωτική ζώνη, με όλα τα προγράμματα να περιορίζονται σε μονοψήφια ποσοστά. 

Στην κορυφή βρέθηκε το «Τώρα Μαζί» με 9,9%, κρατώντας οριακό προβάδισμα χωρίς όμως να ξεφεύγει.

Ακολούθησε το «Καλημέρα» με 8,5%.

Πιο πίσω κινήθηκε το MEGA Σαββατοκύριακο με 6,1%, επιβεβαιώνοντας ότι η ενημέρωση του Σαββατοκύριακου παραμένει χαμηλά και χωρίς ουσιαστική δυναμική.



Πηγή: tvnea.com
Γαλλική Γερουσία: Tο κλείσιμο αγροτικών φαρμακείων και η ανάγκη κινήτρων
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη:Ντέρμπι στην κορυφή – Χαμηλές πτήσεις πιο πίσω
