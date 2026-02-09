Σε χαμηλές ταχύτητες κινήθηκε συνολικά η πρωινή ενημερωτική ζώνη, με όλα τα προγράμματα να περιορίζονται σε μονοψήφια ποσοστά.

Στην κορυφή βρέθηκε το «Τώρα Μαζί» με 9,9%, κρατώντας οριακό προβάδισμα χωρίς όμως να ξεφεύγει.

Ακολούθησε το «Καλημέρα» με 8,5%.

Πιο πίσω κινήθηκε το MEGA Σαββατοκύριακο με 6,1%, επιβεβαιώνοντας ότι η ενημέρωση του Σαββατοκύριακου παραμένει χαμηλά και χωρίς ουσιαστική δυναμική.

Πηγή: tvnea.com