2026-02-10 11:00:18
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή – Κοντά Happy Day και «Ώρα Ελλάδος»

 





Την πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη πήρε το «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 15,9%, κρατώντας καθαρό προβάδισμα και δείχνοντας ότι παραμένει σταθερός παίκτης της ζώνης.

Ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 12,9%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και το «Ώρα Ελλάδος» με 12,4%, επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη πίσω από την κορυφή παραμένει ανοιχτή.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» κινήθηκε στο 11,7%, σε μια επίδοση που το κρατά μέσα στο παιχνίδι, χωρίς όμως να ξεχωρίζει, ενώ το «Σήμερα» περιορίστηκε στο 8,4%, χάνοντας έδαφος σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» με 5,7%, μένοντας εκτός ρυθμού σε μια ζώνη που απαιτεί σταθερές αντοχές.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Πρωινό»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Πρωινό»
Γωνιακοί καναπέδες: Πότε είναι πραγματικά λειτουργική επιλογή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γωνιακοί καναπέδες: Πότε είναι πραγματικά λειτουργική επιλογή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή – Δυναμική παρουσία «Live News» και «Οικογενειακών Ιστοριών»
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή – Δυναμική παρουσία «Live News» και «Οικογενειακών Ιστοριών»
Prime Time Ζώνη: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Ισχυρό «Να Μ’ Αγαπάς» και «MasterChef 10»
Prime Time Ζώνη: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Ισχυρό «Να Μ’ Αγαπάς» και «MasterChef 10»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Πρωινό»
Μεσημεριανή ζώνη: «Αλήθειες με τη Ζήνα» μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: «Αλήθειες με τη Ζήνα» μπροστά
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Τώρα Μαζί» – Μονοψήφια για όλους
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Τώρα Μαζί» – Μονοψήφια για όλους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: «Αλήθειες με τη Ζήνα» μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: «Αλήθειες με τη Ζήνα» μπροστά
Το Μετρό της Αθήνας θα προσθέσει νέους και ανακαινισμένους συρμούς κάτω από ένα σχέδιο αναβάθμισης ύψους 500 εκατ. ευρώ
Το Μετρό της Αθήνας θα προσθέσει νέους και ανακαινισμένους συρμούς κάτω από ένα σχέδιο αναβάθμισης ύψους 500 εκατ. ευρώ
«ΒΙΛΑΤΖ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ» :Το πρώτο σφύριγμα...
«ΒΙΛΑΤΖ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ» :Το πρώτο σφύριγμα...
J2US: Αυτή θα δώσει το παρόν στα παρασκήνια του show...
J2US: Αυτή θα δώσει το παρόν στα παρασκήνια του show...
Your Face Sounds Familiar: Το πρώτο teaser του ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει την επιστροφή στο νέο πρόγραμμα
Your Face Sounds Familiar: Το πρώτο teaser του ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει την επιστροφή στο νέο πρόγραμμα