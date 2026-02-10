





Την πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη πήρε το «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 15,9%, κρατώντας καθαρό προβάδισμα και δείχνοντας ότι παραμένει σταθερός παίκτης της ζώνης.

Ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 12,9%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και το «Ώρα Ελλάδος» με 12,4%, επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη πίσω από την κορυφή παραμένει ανοιχτή.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» κινήθηκε στο 11,7%, σε μια επίδοση που το κρατά μέσα στο παιχνίδι, χωρίς όμως να ξεχωρίζει, ενώ το «Σήμερα» περιορίστηκε στο 8,4%, χάνοντας έδαφος σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» με 5,7%, μένοντας εκτός ρυθμού σε μια ζώνη που απαιτεί σταθερές αντοχές.

Πηγή: tvnea.com