Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 16,2%, ανοίγοντας καθαρά τη διαφορά και κρατώντας τον έλεγχο της ώρας χωρίς πίεση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Πρωινό» με 12,8%, διατηρώντας αξιοπρεπή εικόνα, ενώ πιο πίσω κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 10,8% και το Buongiorno με 10,7%, σε πολύ κοντινά ποσοστά και χωρίς σαφές προβάδισμα μεταξύ τους.

Το Breakfast@Star περιορίστηκε στο 7,7%, χάνοντας επαφή με το μπροστινό γκρουπ, ενώ χαμηλά κινήθηκαν το 10 Παντού με 5,7% και το «Πρωίαν σε είδον» με 4,0%, χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα στη ζώνη.

