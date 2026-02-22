2026-02-22 09:43:59
Φωτογραφία για Το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στον κόσμο βλέπει τους επιβάτες στις θέσεις τους για σχεδόν 7 ημέρες
Το μεγαλύτερο απευθείας ταξίδι με τρένο στον κόσμο καλύπτει 5.771 μίλια και διαρκεί σχεδόν μια εβδομάδα για να ολοκληρωθεί, με τους επιβάτες να ταξιδεύουν σε οκτώ ζώνες ώρας.Το μεγαλύτερο απευθείας σιδηροδρομικό ταξίδι στον κόσμο εκτείνεται σε μια απίστευτη απόσταση 5.771 μιλίων και διαρκεί σχεδόν μία εβδομάδα για να ολοκληρωθεί. Οι ταξιδιώτες με αυτήν την υπηρεσία περνούν από οκτώ ζώνες ώρας sidirodromikanea
