2026-02-20 07:53:44

Ο γαλλικός κρατικός σιδηρόδρομος SNCF σχεδιάζει έναν εκτεταμένο εκσυγχρονισμό των τρένων υψηλής ταχύτητας TGV λόγω της μεγάλης επιβατικής κίνησης. 104 από τα τρένα υψηλής ταχύτητας TGV πρόκειται να εκσυγχρονιστούν με κόστος περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ.bluewin.chΗ SNCF ανακοίνωσε ότι τα τρένα θα παραμείνουν πλέον σε λειτουργία για 40 έως 50 χρόνια αντί για 34 χρόνια κατά μέσο όρο. Ο λόγος για την sidirodromikanea

