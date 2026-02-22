Τι θα χρειαστούμε3 πηχάκια από καλάμι κομμένο κατά μήκος στη μέση (80 εκ. το καθένα)καλούμπα (γερός σπάγκος)χαρτί για χαρταετό ή νάιλον μαρκαδόροςκόλλαχρωματιστά χαρτιά, γκοφρέ λωρίδες ή εφημερίδες, για την ουράψαλίδιΒήμα 1 (Σκελετός)

Φτιάξτε τον σκελετό ενώνοντας τα πηχάκια στο κέντρο και περιμετρικά, με τον σπάγκο, σχηματίζοντας ένα κανονικό εξάγωνο.

Βήμα 2 (Σώμα)

Ξαπλώστε τον σκελετό πάνω στο χαρτί και σχεδιάστε το περίγραμμά του με μαρκαδόρο. Σχεδιάστε ένα ακόμη περίγραμμα 5-6 εκ. πιο μεγάλο από το πρώτο. Κόψτε το μεγαλύτερο εξάγωνο γύρω γύρω (σχήμα 2) και γυρίστε τις άκρες του χαρτιού προς τα μέσα, γύρω από τον σπάγκο. Κολλήστε τες.

Βήμα 3 (Ζύγια)

Κόψτε 3 ίσα κομμάτια σπάγκου με μήκος όσο το μισό από το κάθε πηχάκι (40 εκ.). Δέστε γερά τη μία άκρη από το ένα κομμάτι στο κέντρο του χαρταετού (σημείο Α), εκεί που ενώνονται τα καλάμια. Τα άλλα 2 κομμάτια σπάγκου δέστε τα στις δύο άκρες μιας πλευράς του χαρταετού (σημείο Β και Γ). Έπειτα ενώστε τα με τον κεντρικό σπάγκο, φτιάχνοντας έτσι 2 ισοσκελή τρίγωνα. Στο σημείο όπου ενώνονται τα 2 τρίγωνα (σημείο Δ), δηλαδή στην κορυφή των τριγώνων, δέστε την άκρη της καλούμπας σας.

Βήμα 4 (Ουρά)

Κόψτε άλλα 2 κομμάτια σπάγκου 40 εκ. Δέστε τα στα πηχάκια που είναι στην απέναντι πλευρά από εκείνα όπου δέσατε τα ζύγια (Ζ και Η). Δέστε σφιχτά τις άκρες από τους δύο σπάγκους, φτιάχνοντας ένα τρίγωνο. Δέστε στην κορυφή του (σημείο Θ) άλλο ένα μεγάλο κομμάτι σπάγκου με μήκος 3 με 4 φορές μεγαλύτερο από τον χαρταετό, δηλαδή περίπου 5 μέτρα (θα είναι η ουρά). Κόψτε λωρίδες από εφημερίδες με μήκος 50 εκ. και φάρδος 3-4 εκ. Φτιάξτε ματσάκια με 7-8 λωρίδες εφημερίδας το καθένα. Για να δέσετε τα ματσάκια αυτά στην ουρά, κάντε θηλιές πάνω στον σπάγκο ανά 20 εκ., περάστε τις άκρες από τα ματσάκια και σφίξτε τις θηλιές. Έτοιμος ο χαρταετός!

«Στις ανοιχτές πλατείες τα παιδιά πετούν το Μάρτη χρωματιστούς αετούς από χαρτί. Κόκκινοι, πράσινοι, κίτρινοι και κάποτε γαλάζιοι, οι χάρτινοι αετοί λυσίκομοι και με μακριές ουρές, πετούν επάνω από την πόλη όπως επάνω από τη φτέρη των υψηλών βουνών οι αετοί».

Οι χαρταετοί, Ανδ. Εμπειρίκος







Πηγή: https://www.kathimerini.gr/k/gastronomos/564091600/pos-na-ftiaxete-ton-diko-sas-chartaeto/