1.- Το παρόν κείμενο γράφεται με αφορμή άρθρα που δημοσίευσαν τοπικά blogs σχετικά με την απουσία της αντιπολίτευσης ως προς την υποβολή θεμάτων προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, αλλά και εξαιτίας της άρνησης του αγαπητού μου φίλου και προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να δώσει το λόγο σε δημοτικό σύμβουλο κατά τις δύο όμοιες ειδικές συνεδριάσεις αυτού (Απριλίου και Αυγούστου έτους 2025). Σημειώνω ότι μετέπειτα πραγματοποιήθηκε μόνο η εντελώς πρόσφατη (18 Φεβρουαρίου) τέτοια, αυτού του είδους, συνεδρίαση....Διαβάστε Περισσότερα...