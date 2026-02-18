2026-02-18 08:02:40

Η ανάδειξη των μελών της δικαστικής έδρας, ήταν από τις τελευταίες εκκρεμότητες πριν την έναρξη της μεγάλης δίκης, που αναμένεται να συγκεντρώσει τους δημοσιογραφικούς προβολείς και όχι μόνοΆννα Βλαχοπαναγιώτηnewsit.grΣτην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 συμπολίτες μας και στοίχειωσε για πάντα τους δεκάδες τραυματίες που επέζησαν sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ