2026-02-18 08:02:40
Φωτογραφία για Τέμπη: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου – Το προφίλ των δικαστικών που κληρώθηκαν στην «καυτή» έδρα
Η ανάδειξη των μελών της δικαστικής έδρας, ήταν από τις τελευταίες εκκρεμότητες πριν την έναρξη της μεγάλης δίκης, που αναμένεται να συγκεντρώσει τους δημοσιογραφικούς προβολείς και όχι μόνοΆννα Βλαχοπαναγιώτηnewsit.grΣτην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 συμπολίτες μας και στοίχειωσε για πάντα τους δεκάδες τραυματίες που επέζησαν sidirodromikanea
Πώς η διακόσμηση επηρεάζει την καθημερινή μας διάθεση
Πώς η διακόσμηση επηρεάζει την καθημερινή μας διάθεση
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΙΜΟΥ SMS ΚΑΙ mail ΑΠΌ ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ -Τα «ΨΑΡΩΤΙΚΑ» ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΙΜΟΥ SMS ΚΑΙ mail ΑΠΌ ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ -Τα «ΨΑΡΩΤΙΚΑ» ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ
Τέμπη: Μνήμη και oργή. Η παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο και το βάρος της ευθύνης.
Κληρώνονται οι δικαστές που θα ανέβουν στην έδρα για την δίκη του δυστυχήματος των Τεμπών.
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2026
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στις 5:30 το πρωί από σήμερα η έναρξη λειτουργίας.
Τέμπη: Στις 24 Φεβρουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο.
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Η γοητεία του γκρι σε 34τμ
Επαναφορά δρομολογίων από σήμερα στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο
Hellenic Train: Διακοπή Κυκλοφορίας στο τμήμα Σίνδος- Θεσσαλονίκη
Τέμπη: Μνήμη και oργή. Η παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο και το βάρος της ευθύνης.
Θρήνος στο MEGA για τον άδικο χαμό του Κώστα Κοσμίδη
