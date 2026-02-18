Διαβούλευση για την λειτουργία του λιμανιού του Μύτικα και τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Προθεσμία διαβούλευσης έως 20 Μαρτίου 2026.
18 Φεβρουαρίου 2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί φορείς και πολίτες του Μύτικα, να συμμετέχουν στην ανοικτή διαβούλευση που τρέχει στην νέα ιστοσελίδα του Δήμου, καταθέτοντας τις προτάσεις τους σχετικά με την λειτουργία του λιμένα Μύτικα και τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου.
