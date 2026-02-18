2026-02-18 15:00:12
Φωτογραφία για Διαβούλευση για την λειτουργία του λιμανιού του Μύτικα και τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Προθεσμία διαβούλευσης έως 20 Μαρτίου 2026.

 

18 Φεβρουαρίου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ





ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί φορείς και πολίτες του Μύτικα, να συμμετέχουν στην ανοικτή διαβούλευση που τρέχει στην νέα ιστοσελίδα του Δήμου, καταθέτοντας τις προτάσεις τους σχετικά με την λειτουργία του λιμένα Μύτικα και τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου....

