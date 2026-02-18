18 Φεβρουαρίου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ







ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί φορείς και πολίτες του Μύτικα, να συμμετέχουν στην ανοικτή διαβούλευση που τρέχει στην νέα ιστοσελίδα του Δήμου, καταθέτοντας τις προτάσεις τους σχετικά με την λειτουργία του λιμένα Μύτικα και τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...