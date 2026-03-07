Τα ψάθινα καλάθια είναι από τα πιο καλαίσθητα διακοσμητικά στοιχεία και ως κασπώ ή για απευθείας φύτευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους.

Το μοναδικό τους μειονέκτημα, όταν χρησιμοποιούνται σε κήπο ή μπαλκόνι, σε σχέση με αντίστοιχα πήλινα, μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία και κασπό είναι ότι καταπονούνται περισσότερο από τον ήλιο και κυρίως το νερό. Παρ’ όλα αυτά, σε προστατευμένα σημεία μπορούν να αντέξουν για πολλά χρόνια, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα όμορφη και φυσική εικόνα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα ψάθινα καλάθια ως κασπώ

Χρησιμοποιώντας κάθε είδους ψάθινα καλάθια ως κασπώ είναι σημαντικό οι γλάστρες που θα τοποθετηθούν σε αυτά να διαθέτουν πιατάκι για το νερό του ποτίσματος. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η άμεση επαφή του νερού με το καλάθι, κάτι που βοηθά αυτό να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η κάλυψη της βάσης του καλαθιού με νάιλον ή λεπτό πλαστικό φύλλο, εφόσον δεν είναι ορατό από το εξωτερικό, μπορεί επίσης να περιορίσει τη φθορά που προκαλεί το νερό.

Φύτευση απευθείας μέσα στο καλάθι

Τα ψάθινα καλάθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και απευθείας ως δοχεία φύτευσης. Πριν τοποθετηθεί το χώμα, η εσωτερική επιφάνεια θα πρέπει να καλυφθεί με πλαστικό - νάϋλον ώστε το καλάθι να συγκρατεί χωρίς πρόβλημα το χώμα και ταυτόχρονα να προστατεύεται από την υπερβολική υγρασία.



Στο πλαστικό θα πρέπει επίσης να ανοιχθούν μικρές τρύπες ώστε να επιτρέπεται η αποστράγγιση του νερού ποτίσματος.

Σε ένα ψάθινο καλάθι μπορεί ασφαλώς να τοποθετηθεί κάθε είδους φυτό, με πιο κατάλληλα είδη που χρειάζονται λιγοστό ή μέτριο πότισμα όπως κακτοειδή, παχύφυτα, βότανα αλλά και όλα τα μικρής ανάπτυξης εποχιακά/ετήσια ανθοφόρα.

Η τελική όψη της σύνθεσης εξαρτάται ασφαλώς όχι μόνο από το σχήμα και μέγεθος του καλαθιού αλλά αντίστοιχα και την μορφολογία και ύψος των φυτών, σε τελική ανάπτυξη, που θα πρέπει να είναι αντίστοιχο με εκείνο του καλαθιού.

Φυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε σχήματος διακοσμητικά καλάθια, καλάθια συσκευασίας κλπ ενώ με ακρυλικά ή χρώματα κιμωλίας οποιοδήποτε καλάθι μπορεί να βαφτεί συνολικά ή με την βοήθεια προστατευτικής ταινίας επιλεκτικά ανά σημεία.

Πρόκειται γενικά για μια ιδιαίτερης αισθητικής φυσική διακόσμηση και ένα καλάθι με φυτά μπορεί να τοποθετηθεί τόσο απευθείας στο δάπεδο όσο και σε ψηλότερα σημεία όπως για παράδειγμα σε τραπέζια εξωτερικών χώρων, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα κρεμαστά καλάθια με πράσινα ή ανθοφόρα καλλωπιστικά φυτά.

