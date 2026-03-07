2026-03-07 14:36:15
Φωτογραφία για «ΣΚΑΪ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναλαμβάνει τα ηνία του ομίλου»
Από τον Νοέμβριο του 2025, όταν ο Γιάννης Αλαφούζος ανέλαβε επισήμως τη θέση του CEO στον όμιλο ΣΚΑΪ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Κωνσταντίνο Ζούλα που παρέμεινε πρόεδρος, η διοικητική σκακιέρα στο Φάληρο γνώρισε σημαντικές αλλαγές.

Στη θέση του γενικού διευθυντή τοποθετήθηκε ο Βασίλης Κρητικός, ωστόσο, όπως σημειώνουν καλά ενημερωμένες πηγές, ο ισχυρός άνδρας του ΣΚΑΪ διατηρεί το σχέδιο να φέρει έναν «καθαρόαιμο» τεχνοκράτη για τον κρίσιμο αυτό ρόλο.

Έτσι  ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στον όμιλο ΣΚΑΪ, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της διοίκησης σε ένα πιο τεχνοκρατικό μοντέλο. Πρόκειται για ένα στέλεχος με βαρύ βιογραφικό και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, που είχε μέχρι τώρα τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποδεσμεύεται από την καθημερινή διαχείριση, διατηρώντας όμως τον στρατηγικό έλεγχο, ενώ ο Κωνσταντίνος Ζούλας παραμένει στη θέση του Προέδρου.

Ο νέος CEO δεν είναι τυχαίο πρόσωπο στη σκηνή της ελληνικής επιχειρηματικότητας και δημόσιας διοίκησης. Σπούδασε σε κορυφαία ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ (UCL, Tufts), με εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.



Πηγή: tvnea.com
Παχυσαρκία: Μπορεί η πιο αραιή χορήγηση GLP1 να διατηρήσει την απώλεια βάρους; -Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
Παχυσαρκία: Μπορεί η πιο αραιή χορήγηση GLP1 να διατηρήσει την απώλεια βάρους; -Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
Μια οικογένεια αγοράζει ένα βαγόνι 100 ετών για 3 δολάρια ΗΠΑ, το ανακαινίζει και σε 6 μήνες το μετατρέπει σε κατάλυμα που του αποφέρει εισόδημα έως και 105 δολάρια. Βίντεο
Μια οικογένεια αγοράζει ένα βαγόνι 100 ετών για 3 δολάρια ΗΠΑ, το ανακαινίζει και σε 6 μήνες το μετατρέπει σε κατάλυμα που του αποφέρει εισόδημα έως και 105 δολάρια. Βίντεο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» οδηγεί την κούρσα – μάχη Mega και ΣΚΑΪ πίσω του
ΙΡΑΝ: ΟΡΓΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ : Στον ΣΚΑΪ σήμερα στις 21:00
Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Σάκη Τανιμανίδη - Τι θα παρουσιάζει κι αφήνει τον ΑΝΤ1 στα κρύα του λουτρού;
Σάκης Τανιμανίδης στο «κάδρο» του ΣΚΑΪ – Κρίση σχέσεων με ΑΝΤ1 ανοίγει δρόμο για νέα συνεργασία;
Ψήφος εμπιστοσύνης στους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (6/3/2026)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Β΄ Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (08.03.2026)
«Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών»
Η φωτογραφία της ημέρας
Στο έλεος της Hellenic Train Βολιώτες που μετακινούνται στη Λάρισα οδικώς -Πολύωρη αναμονή και καθυστερήσεις
