Από τον Νοέμβριο του 2025, όταν ο Γιάννης Αλαφούζος ανέλαβε επισήμως τη θέση του CEO στον όμιλο ΣΚΑΪ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Κωνσταντίνο Ζούλα που παρέμεινε πρόεδρος, η διοικητική σκακιέρα στο Φάληρο γνώρισε σημαντικές αλλαγές.Στη θέση του γενικού διευθυντή τοποθετήθηκε ο Βασίλης Κρητικός, ωστόσο, όπως σημειώνουν καλά ενημερωμένες πηγές, ο ισχυρός άνδρας του ΣΚΑΪ διατηρεί το σχέδιο να φέρει έναν «καθαρόαιμο» τεχνοκράτη για τον κρίσιμο αυτό ρόλο.Έτσι ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στον όμιλο ΣΚΑΪ, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της διοίκησης σε ένα πιο τεχνοκρατικό μοντέλο. Πρόκειται για ένα στέλεχος με βαρύ βιογραφικό και αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, που είχε μέχρι τώρα τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποδεσμεύεται από την καθημερινή διαχείριση, διατηρώντας όμως τον στρατηγικό έλεγχο, ενώ ο Κωνσταντίνος Ζούλας παραμένει στη θέση του Προέδρου.

Ο νέος CEO δεν είναι τυχαίο πρόσωπο στη σκηνή της ελληνικής επιχειρηματικότητας και δημόσιας διοίκησης. Σπούδασε σε κορυφαία ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ (UCL, Tufts), με εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Πηγή: tvnea.com